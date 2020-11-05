В даний час авіаперевізник розробляє кілька варіантів, пов'язаних з неоплачуваними відпустками і гнучкими графіками роботи, які дозволять йому утримати кваліфіковані кадри.

Авіакомпанія Emirates запропонувала частині своїх пілотів піти в неоплачувані відпустки терміном на 12 місяців на тлі триваючої у всьому світі пандемії коронавірусу.

Читайте такожПоганий сигнал: одна з найбільших авіакомпаній світу відправить іноземних пілотів у неоплачувану відпусткуВ даний час авіаперевізник розробляє кілька варіантів, пов'язаних з неоплачуваними відпустками і гнучкими графіками роботи, які дозволять йому утримати кваліфіковані кадри.

"Ми можемо підтвердити, що запропонували частини пілотів відправитися в неоплачувані відпустки строком на 12 місяців з можливістю дострокового повернення до роботи в залежності від відновлення попиту і виробничої необхідності авіакомпанії. У дні неоплачуваної відпустки компанія продовжить надавати житло, медичні страховки та інші надбавки", - йдеться в повідомленні Emirates, передає russianemirates.com.

У червні цього року авіакомпанія почала звільняти співробітників з метою оптимізації витрат в умовах закриття кордонів і припинення польотів. За даними на кінець 2019 року в компанії працювало близько 60 тис. осіб.

За прогнозами Міжнародної асоціації повітряного транспорту, виручка всієї авіаційної індустрії впаде на 46% в 2021 році в порівнянні з 2019 роком ($838 млрд), «просадка» за підсумками 2020 року складе 66%.

1 жовтня 2020 року авіакомпанія Emirates відновила повною мірою виплату заробітної плати персоналу. Зарплати були скорочені в березні 2020 року на тлі спалаху коронавірусу. Частина персоналу була звільнена, деякі відправлені в неоплачувані відпустки, оскільки авіаційний сектор зіткнувся з безпрецедентними труднощами.

Раніше в Emirates повідомили, що планують повністю відновити маршрутну мережу після карантину до літа 2021 року. Уряд Дубаю ще навесні надав авіаперевізнику фінансову підтримку в розмірі $2 млрд, ці кошти були спрямовані на підтримку ліквідності.

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Автор: УНІАН