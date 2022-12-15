Натомість готелям доведеться використовувати великі багаторазові пляшки з шампунями, лосьйонами для тіла та гелями для душу, інакше гостям доведеться привозити ці продукти з собою.

Європейська комісія запропонувала заборонити використання мініатюрного туалетного приладдя в готелях Європи в рамках нових правил зі скорочення відходів з пластика.

Замість цього готелі повинні будуть використовувати великі багаторазові пляшки з шампунями, лосьйонами для тіла і гелями для душу, інакше гостям доведеться привозити ці продукти з собою, повідомляє SchengenVisaInfo.com.

За підрахунками Єврокомісії, кожна європейська країна щорічно виробляє майже 180 кілограмів пластикових відходів. Упаковка при цьому є одним з основних видів використання пластикових матеріалів, оскільки 40% пластику і 50% паперу, використовуваних в ЄС, йдуть саме на ці цілі.

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Європейські чиновники констатують, що на Європу чекає ще більше збільшення кількостей подібних відходів, якщо не будуть вжиті якісь заходи. Зокрема, згідно з прогнозами, до 2023 року обсяг відходів упаковки збільшиться на 19%, а кількість відходів пластикової упаковки збільшиться на 46%.

Нові зміни спрямовані на припинення зростання відходів, а також на заохочення споживачів до використання багаторазової упаковки і скорочення надмірної упаковки.

Цей крок є частиною плану дій з економіки замкнутого циклу Європейської зеленої угоди, спрямованого на те, щоб зробити екологічні продукти доступною нормою, а упаковку – придатною для вторинної переробки протягом наступних восьми років. Прагнучи заохотити повторне використання упаковки, постачальники послуг у різних галузях планують пропонувати певну кількість своєї продукції у вигляді багаторазових альтернатив, таких як засоби гігієни, доставка електронної комерції або напої на винос.

Також буде заборонена одноразова упаковка для напоїв і продуктів харчування, фруктів і овочів, а також мініатюрні пляшечки для шампуню та інша упаковка в готелях.

Згідно з планами Єврокомісії, до 2050 року пакувальний сектор повинен стати на шлях "кліматичної нейтральності".

Тепер цю пропозицію мають затвердити на рівні Європейського Парламенту та Європейської Ради.

Як повідомляв УНІАН, з липня 2021 року в країнах Європейського Союзу заборонено продаж одноразових пластикових товарів.

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