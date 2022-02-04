Нові правила почнуть діяти з понеділка, 7 лютого.

Влада Греції більше не вимагатиме тести на коронавірус від туристів, що в'їжджають в країну, за однієї умови.

Про це повідомляє Грецька корпорація телерадіомовлення.

Як повідомив міністр охорони Здоров'я Греції Танос Плевріс, правила в'їзду оновлять з понеділка, 7 лютого.

В'їзд в країну для тих, у кого є чинний європейський сертифікат про вакцинацію, з понеділка буде здійснюватися без обов'язкового тестування на коронавірус.

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Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія рекомендувала з 1 березня 2022 року пускати всіх вакцинованих туристів з третіх країн до Європейського Союзу. А невакциновані громадяни не зможуть відвідувати ЄС.

З 10 січня особи з ковід-сертифікатами зможуть в'їжджати в ЄС в тому випадку, якщо документ буде засвідчувати, що з часу повної вакцинації двома дозами не пройшло ще 9 місяців, тому що в іншому випадку вакцинація не буде визнаватися дійсною.

Також Єврокомісія пропонує продовжити термін дії цифрового сертифіката ЄС COVID-19 на один рік, до 30 червня 2023 року.

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