Також каталонська столиця планує підвищення податку для мандрівників, які зупиняються там на ніч.

Влада іспанської Барселони, яка потерпає від надмірного туризму настільки, що місцеві жителі вже виходять на масові акції протесту проти туристів і навіть обливають їх водою, заявила про плани підвищити податок для одноденних гостей, що прибувають до міста на круїзних лайнерах.

Як пише The Independent, днями мер каталонської столиці Хауме Колбоні заявив, що підвищить збір, що стягується з круїзних пасажирів, які відвідують місто менш ніж на 12 годин, щоб обмежити масовий туризм.

При цьому він не уточнив, наскільки планується підвищити цей податок, зазначивши лише, що відповідні дослідження вже замовлено. Наразі сума "круїзного" податку в Барселоні встановлена на рівні 7 євро на день.

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Мер також додав, що ідея підвищення податку полягає не в тому, щоб відлякати відвідувачів круїзних суден, а в тому, щоб гарантувати, що місто отримає дохід від їхнього візиту, який можна буде інвестувати в соціальні проєкти, наприклад, на встановлення кондиціонерів у школах.

Як Барселона бореться з надмірним туризмом

У жовтні 2023 року Барселона заборонила круїзним лайнерам заходити в центр міста. Таким чином, туристи більше не можуть сходити з кораблів прямо до історичного центру Барселони – щоб дістатися туди, їм доводиться їхати автобусом приблизно півгодини.

Також незабаром каталонська столиця планує підвищення податку для мандрівників, які зупиняються там на ніч. Попереднє підвищення туристичного збору в каталонській столиці провели тільки навесні 2024 року.

Крім того, влада Барселони ухвалила рішення запровадити заборону на приватну здачу житла туристам, однак вона набуде чинності аж 2028 року – і далеко не всі городяни готові так довго чекати, адже вони хочуть позбутися зайвих туристів уже зараз.

Здійснюються в Барселоні й більш незвичайні спроби обмежити вплив надмірного туризму на повсякденне життя місцевих жителів. Так, віднедавна додатки Apple Maps і Google Maps під час складання маршрутів Барселоною перестали показувати автобусний маршрут № 116, який, зокрема, зупиняється біля парку Гуеля авторства Антоніо Гауді – другої за популярністю пам'ятки міста після храму Саграда Фамілія. Це сталося після багаторічних скарг містян, особливо літніх людей і мам із дітьми, які через надлишок туристів не могли потрапити до 20-місцевого мікроавтобуса – єдиного, здатного протиснутися вузькими вуличками району Ла-Салют.

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