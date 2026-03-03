Потрапити на Майорку буде складніше: готуються нові обмеження для туристів

Тисячі круїзних туристів втратять можливість відвідати найбільший з Балеарських островів.

Іспанський острів Майорка – один з найбажаніших літніх туристичних напрямків Європи. Однак через свою популярність він змушений постійно вводити нові обмеження для туристів, щоб хоч якось регулювати їхні потоки.

На Майорці стане менше круїзних туристів

Як пише Majorca Daily Bulletin, у столиці Майорки, місті Пальма, з 2027 по 2029 рік скоротиться середньодобова кількість дозволених прибуття туристів з 8500 до 7500 в період з червня по вересень. У решту року ліміт залишиться на рівні 8500.

Це є частиною угоди між урядом Балеарських островів, міською радою Пальми і 20 круїзними компаніями.

Угода зберігає обмеження в три круїзні судна на день в порту Пальми, при цьому тільки одному з них буде дозволено перевозити більше 5000 пасажирів.

Ключова частина угоди – екологічні заходи. Серед іншого круїзні компанії проведуть дослідження туристичних потоків на Майорці, щоб поліпшити транспортну ситуацію і просувати альтернативні напрямки.

У разі посухи в Пальмі суднам буде заборонено заправлятися питною водою в порту.

При цьому пріоритет буде надаватися суднам з нульовим рівнем викидів, включаючи судна, що працюють на перехідних видах палива, таких як скраплений природний газ, метанол або водень, або суднам, здатним підключатися до берегової електромережі.

Компанії також зобов'язалися скоротити кількість відходів і забезпечити, щоб круїзні маршрути уникали заростей морської трави Posidonia.

Надмірний туризм на Майорці

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, іспанський острів Майорка в останні роки веде запеклу війну з надмірним туризмом. Саме там спостерігалися одні з найактивніших акцій протестів місцевих жителів, які звинувачують туристів у тому, що їхнє життя перетворилося на пекло – ціни зросли, доступного житла немає, на пляжах шумно і брудно.

Втім, на тлі такої відсутності гостинності минулого літа багато туристів, в першу чергу британці, відмовилися від поїздок на Майорку. І в підсумку на острові почали скаржитися на зростання безробіття, адже саме туризм є там одним з основних джерел доходу.

Тим часом, більшість місцевих чиновників, бізнесменів і городян сходяться на думці, що на Майорці все ще раді туристам, однак для цього потрібно провести низку реформ галузі, щоб перейти від кількості гостей до їхньої якості.

