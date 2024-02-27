Мер Севільї вирішив боротися з надмірним туризмом на площі Іспанії.

Іспанія вважається однією з найпопулярніших серед туристів країн світу, а це неминуче призводить до надмірного туризму – явища неприємного як для місцевих жителів, так і для мандрівників. Тому не дивно, що багато популярних міст починають запроваджувати різні обмежувальні заходи, щоб регулювати потоки туристів.

Наприклад, в іспанському місті Севілья вирішили обмежити вхід туристів на центральну площу міста Plaza de Espana. Як пояснив на своїй сторінці в соцмережі X мер міста Хосе Луїс Санс, повністю площу Іспанії закривати не будуть – жителі міста і провінції як і раніше зможуть заходити туди без обмежень, а ось туристи зможуть потрапити на головну площу міста за окрему плату.

"Ми будемо стягувати з туристів плату, як це робиться в більшості міст світу. Тільки за рахунок бюджету міськради ми не можемо ні зберегти нашу спадщину, ні гарантувати збереження пам'ятника", – пояснив він.

Також мер Севільї виклав відео, що показує, як зараз виглядає площа Іспанії – з безліччю вуличних торговців прямо на сходах, а також обшарпаними стінами, відбитою плиткою і вибитими поручнями.

Як повідомляв УНІАН, раніше Барселона – ще одне місто Іспанії, що страждає від надмірного туризму – заборонила круїзним лайнерам заходити в центр міста.

Крім контролю над потоками туристів, це рішення має ще одну мету – зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу, адже порт Барселони є найбільш забрудненим в Європі.

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