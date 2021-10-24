Вже існує план, який допоможе максимально спростити процес в'їзду в Ізраїль, не відмовляючись від "безвізу".

В Ізраїлі планують ввести попередній скринінг "на благонадійність" для туристів з низки країн, з якими діє угода про безвізовий режим.

Про це повідомляє NEWSru.co.il із посиланням на генерального директора Управління реєстрації населення Томера Московича.

За його словами, до пандемії коронавірусу, коли Ізраїль був відкритий для туристів, багато громадян Росії, України, Грузії та інших країн приїжджали в Ізраїль на заробітки, у зв'язку з чим "підозрілих" туристів з цих країн часто не впускали вже на ізраїльському кордоні в країну - доходило до того , що на кордоні "завертали" десятки пасажирів з одного рейсу

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Зазначається, що проблеми виникали як в окремих туристів, так і цілих груп.

"Влада України і Росії кілька разів вимагали від Ізраїлю пом'якшити процес перевірок на кордоні, а деякі ізраїльські політики почали висувати пропозиції про скасування безвізового режиму", - зазначив Москович.

Зараз, пояснив він, існує план, який допоможе максимально спростити процес в'їзду до Ізраїлю, не відмовляючись від "безвізу". Авіакомпанії передаватимуть управлінню реєстрації населення Ізраїлю списки пасажирів з "проблемних" країн, і ці списки будуть проходити попередню перевірку. Якщо турист фігурує в списках тих, кому вже заборонений в'їзд, або з тієї чи іншої причини викликає особливі підозри, його завернуть не в ізраїльському аеропорту, а не посадять на літак в аеропорту вильоту.

При цьому, як підкреслив гендиректор Управління, посадка на літак не означає, що туриста впустять в країну - остаточне рішення буде прийматися вже на кордоні.

Все це буде актуально вже після того, як Ізраїль відкриється для туризму. При цьому Москович зазначає, що у зв'язку з логістичними складністю даної схеми для введення попереднього скринінгу може знадобитися ще кілька років.

Як повідомляв УНІАН, Ізраїль офіційно відкриється для іноземних туристів з 1 листопада 2021 року. Згідно з рішенням уряду, іноземні туристи зможуть в'їжджати до цієї країни при виконанні низки умов.

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Автор: Тамара Отовська