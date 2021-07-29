Їм доведеться зробити щонайменше два ПЛР-тести.

Кіпр посилив правила в'їзду до країни для невакцинованих іноземців.

Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

"З цього тижня невакциновані пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест (за 72 години), а також після прильоту пройти повторний ПЛР-тест. До отримання результату (3 години) громадяни залишаються на самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

При цьому, за інформацією Міністерства закордонних справ, станом на 26 липня вакцина Covishield не входить до переліку вакцин, що дозволяють подорожувати на Кіпр без ПЛР-тесту.

Читайте такожВакцина, тест або ізоляція: у МОЗ оголосили нові правила в’їзду для українців (відео)Вакциновані пасажири в разі наявності сертифіката міжнародного зразка, виданого органами державної влади, можуть подорожувати без додаткових тестів.

Правила в'їзду на Кіпр

У червні Посольство Кіпру в Україні повідомляло, що з 1 липня вакциновані від коронавірусу громадяни, які прибувають на Кіпр з України, будуть вільні від зобов’язань щодо лабораторного тесту та самоізоляції.

Зазначалося, що послаблення правил в'їзду не торкнеться громадян, які отримали щеплення китайською вакциною CoronaVac. Крім того, на той час потребувала уточнення й позиція щодо вакцини Covishield - індійського варіанту препарату AstraZeneca.

Автор: Катерина Комолова