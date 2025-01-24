Найбільша авіакомпанія Молдови почне літати в Турин із 17 квітня 2025 року.

Молдовський лоукостер Fly One оголосив про запуск ще одного рейсу з аеропорту Кишинів, який із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року став одним із найпопулярніших серед українців, які подорожують за кордон.

Як повідомляє newsmaker.md, найбільша авіакомпанія Молдови почне літати в італійське місто Турин із 17 квітня 2025 року.

Рейси виконуватимуться двічі на тиждень – щочетверга та щонеділі:

Відео дня

Кишинів (RMO) 17:20 – Турин (TRN) 18:50

Турин (TRN) 19:50 – Кишинів (RMO) 23:20

Вартість квитків на даний момент становить від 19 євро (близько 830 гривень).

Зазначимо, наразі Fly One виконує рейси з Кишинева за 60 міжнародними напрямками – як регулярними, так і чартерними: Лондон, Манчестер (усі – Велика Британія), Прага (Чехія), Дубай (ОАЕ), Болонья, Рим, Мілан (усі – Італія), Берлін, Мюнхен, Франкфурт (усі – Німеччина), Ларнака (Кіпр), Тель-Авів (Ізраїль), Дублін (Ірландія), Лісабон (Португалія), Париж (Франція), Стамбул (Туреччина) і багато інших.

Як повідомляв УНІАН, раніше угорський лоукостер Wizz Air оголосив про запуск рейсів до шести міст Європи з румунського Сібіу.

Незадовго до цього перевізник також розширив маршрутну сітку з Молдови.

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