Гірськолижний сезон в Австрії стартував 24 грудня, і попри локдаун австрійці кинулися штурмувати гірськолижні курорти.

В Австрії через три дні після початку гірськолижного сезону деякі курорти знову обмежують в'їзд або взагалі припиняють роботу.

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Як повідомляє Deutsche Welle, незважаючи на запроваджений в Австрії 26 грудня локдаун, на гірськолижних курортах країни був зафіксований великий наплив відпочивальників - скупчення людей і великі затори на автошляхах.

Зокрема, 27 грудня через великий наплив людей залишилася закритою долина Боденталь у австрійській федеральній землі Каринтія. Також на вихідні через велику кількість відпочивальників і нездатність забезпечити між ними соціальну дистанцію були зачинені траси на курорті у Земмерінгу в Нижній Австрії, що знаходиться приблизно у ста кілометрах від Відня.

Повідомлення про велику кількість людей надходять також з гірськолижних курортів Хінтерстодер, Вурцеральм і Касберг у Верхній Австрії. Схожа ситуація спостерігається також і на інших австрійських гірськолижних курортах, через що місцева влада і адміністрація курортів почала запроваджувати обмеження на відвідування.

Ситуацію ускладнює також той факт, що через заповнені зони для паркування люди кидають свої машини на узбіччях доріг, що призводить до хаосу і виникнення заторів.

Коронавірус в Австрії

В Австрії з 26 грудня запроваджений уже третій локдаун через пандемію COVID-19 - одразу після послаблень на Різдво. На найближчі три тижні у країні знову закрили більшість магазинів, за винятком продовольчих та тих, які продають товари щоденного попиту. Одночасно в Австрії розпочалася вакцинація від коронавірусу.

Водночас на час локдауну у країні дозволили роботу численних гірськолижних курортів. Гірськолижний сезон стартував в Австрії 24 грудня. Втім, лише для місцевих жителів.

Таким чином влада хоче уникнути повторення ситуації, яка сталася у лютому 2020 року на курорті Ішгль, який увійшов в історію пандемії як один з найбільших розсадників коронавірусу в Європі. Тут заразилися і повезли COVID-19 до себе додому численні туристи з Австрії, Німеччини, Нідерландів, Данії та навіть Норвегії та Ісландії.

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Автор: Марина Григоренко