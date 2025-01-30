Відвідувачі другого за величиною міста Польщі Кракова, чию різдвяну ялинку визнали найкрасивішою у 2024 році, тимчасово залишилися без улюбленої розваги.
Як пише The Independent, гігантська металева статуя дракона біля знаменитого Вавельського замку, що вивергає справжній вогонь, затамує подих на місяць, щоб експерти змогли з'ясувати, чому він останнім часом пожирає занадто багато палива.
Починаючи з цього тижня відповідні служби перевірятимуть газопостачання 6-метрової скульптури, щоб знайти способи скоротити рахунки за енергоресурси, пояснив представник управління дорожньої інфраструктури Кракова Кшиштоф Войдовський.
Варто зазначити, що фігура Вавельського дракона біля підніжжя однойменного замку є однією з найпопулярніших туристичних визначних пам'яток Кракова. Мільйони туристів приїжджають туди щороку, щоб подивитися, як кожні три хвилини з його морди виривається полум'я.
Сама скульптура авторства Броніслава Хромого датується кінцем 1960-х років, але відсилає до багатовікової легенди, згідно з якою місто потерпало від кровожерливого дракона, що пожирає худобу городян, а іноді навіть молодих дівчат. Так тривало доки винахідливий молодий швець не запропонував звірові овечу шкуру, набиту сіркою, що викликала в нього печіння всередині. Потім дракон випив так багато води з довколишньої річки Вісли, що лопнув.
Скульптура має знову набути здатності вивергати вогонь у березні.
Що ще варто подивитися в Кракові, читайте в нашому великому матеріалі.
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