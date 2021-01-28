Загалом у списку зазначено 29 міст, які будуть доступні українцям для відпочинку.

Державна авіаційна служба (Державіаслуба) оприлюднила перелік курортних міст, куди українці зможуть полетіти на відпочинок влітку цього року.

Читайте такожТуристичний сезон близько: озвучено обнадійливий прогноз щодо подорожей українців в ЄСЗгідно з наказом Державіаслужби, до курортних міст зі списку дозволяється виконання чартерних авіарейсів з/до України. Зокрема, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, в літній сезон без обмеження частоти виконання рейсів після отримання авіакомпаніями відповідних прав на експлуатацію повітряних ліній.

Список країн, куди українці можуть полетіти на відпочинок

Єгипет: Хургада, Шарм-еш-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;

Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза;

Грузія: Батумі;

Ізраїль: Ейлат;

Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;

Шрі-Ланка: Коломбо;

Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;

Китай: Санья, Хайкоу;

Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;

Марокко: Агадір, Касабланка;

Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;

Мальдіви: Малє;

Мальта: Лука;

Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;

Танзанія: Занзібар;

Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;

Албанія: Тірана;

Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;

Індія: Гоа;

Індонезія: Денпасар;

Куба: Варадеро;

Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар;

Кіпр: Пафос;

Словенія: Марибор, Любляна;

В’єтнам: Камрань;

Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;

Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;

Йорданія: Акаба;

Чорногорія: Тіват, Подґоріца.

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Автор: Ірина Погоріла