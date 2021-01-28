Для відпочинку буде доступно 29 міст \ REUTERS

Державна авіаційна служба (Державіаслуба) оприлюднила перелік курортних міст, куди українці зможуть полетіти на відпочинок влітку цього року.

Читайте такожТуристичний сезон близько: озвучено обнадійливий прогноз щодо подорожей українців в ЄСЗгідно з наказом Державіаслужби, до курортних міст зі списку дозволяється виконання чартерних авіарейсів з/до України. Зокрема, не менше одного рейсу на тиждень або не менше трьох рейсів на місяць, в літній сезон без обмеження частоти виконання рейсів після отримання авіакомпаніями відповідних прав на експлуатацію повітряних ліній.

Список країн, куди українці можуть полетіти на відпочинок

  • Єгипет: Хургада, Шарм-еш-Шейх, Таба, Луксор, Асуан, Марса Алам;
  • Греція: Іракліон, Родос, Корфу, Ханья, Кос, Закінтос, Араксос, Превеза;
  • Грузія: Батумі;
  • Ізраїль: Ейлат;
  • Домініканська Республіка: Пунта-Кана, Ла Романа;
  • Шрі-Ланка: Коломбо;
  • Італія: Ріміні, Форлі, Венеція, Палермо, Пескара, Неаполь, Брешія, Бергамо, Верона, Тревізо, Болонья, Турин;
  • Китай: Санья, Хайкоу;
  • Іспанія: Тенеріфе, Фуертевентура, Ла Пальма, Гран Канаріа, Ланзароте, Аліканте, Малага, Пальма де Мальорка, Реус, Жирона, Валенсія, Барселона, Ібіца;
  • Марокко: Агадір, Касабланка;
  • Таїланд: Пхукет, Крабі, Утапао;
  • Мальдіви: Малє;
  • Мальта: Лука;
  • Об’єднані Арабські Емірати: Фуджейра, Рас-ель-Хайма, Дубаї, Шарджа;
  • Танзанія: Занзібар;
  • Португалія: Фуншал, Порту-Санту, Фаро;
  • Албанія: Тірана;
  • Болгарія: Варна, Бургас, Пловдив;
  • Індія: Гоа;
  • Індонезія: Денпасар;
  • Куба: Варадеро;
  • Хорватія: Спліт, Дубровнік, Пула, Рієка, Задар; 
  • Кіпр: Пафос;
  • Словенія: Марибор, Любляна;
  • В’єтнам: Камрань;
  • Туреччина: Анталія, Даламан, Ізмір, Бодрум, Ерзурум, Бурса, Аланія, Газіпаша, Кайсері;
  • Туніс: Туніс, Монастір, Енфіда, Джерба;
  • Йорданія: Акаба;
  • Чорногорія: Тіват, Подґоріца. 

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Автор: Ірина Погоріла