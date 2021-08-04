Комахи не дають спокою місцевим жителям та туристам навіть вдень.

Туристи та жителі курортного Бердянська скаржаться на засилля комарів. Від комах неможливо позбутися навіть вдень.

Про це пише місцеве видання PRO Бердянськ.

Комарі буквально захоплюють номери готелів, квартири та будинки. Комахи обліплюють стіни приміщень, кусаються й не дають спокійно відпочити туристам, а також заважають місцевим жителям. "Живі кусючі хмари" буквально "з'їдають" людей.

Спроби місцевої влади труїти комах не дає бажаних результатів.

Читайте також"Пекельний колгосп та повний несмак": український блогер-мандрівник розніс відпочинок в ОдесіЗа словами директора КП "Профдезінфекція" Геннадія Проценка, раніше виділені кошти на боротьбу з комарами вже витрачені, а новий тендер відбудеться 5 серпня.

Крім того, в місті розглядають можливість примусово змусити ОСББ труїти комарів.

Як раніше повідомляв УНІАН, у курортній Кирилівці, де влада шукає добровольців для очищення пляжів від медуз, зафіксували їх нову навалу. Туристка Аліса Морська зазначила, що медузи "цілеспрямовано пливуть на пляж, на них дуже легко наштовхнутися", а через їх навали не видно моря. Також туристів атакують Морські блохи і комарі.

Автор: Анастасія Горбачова