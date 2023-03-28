Росіяни шукають альтернативу відпочинку на окупованому півострові через постійні вибухи.

Літній відпочинок в Сочі подорожчав на 30% в порівнянні з минулим роком через небажання росіян їхати в окупований РФ Крим на тлі збільшення кількості "бавовни" на півострові.

Так, в майбутньому сезоні десятиденна відпустка в сочинському готелі "чотири зірки" з триразовим харчуванням обійдеться парі туристів в 220 тисяч рублів (близько 2,9 тисяч доларів), що можна порівняти з all inclusive в Туреччині або Єгипті, пишуть російські ЗМІ з посиланням на Альянс туристичних агентств Росії.

Водночас, за словами віце-президента АТА РФ Алексана Мкртчяна, ціни в Сочі вже вищі, ніж на аналогічний відпочинок в Об'єднаних Арабських Еміратах, куди можна злітати на десять днів за 180 тисяч рублів на двох (близько 2,4 тисячі доларів).

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При цьому він зазначив, що ще минулого року, коли аеропорт у окупованому Сімферополі закрили через початок повномасштабної російської війни в Україні, турпотік з Росії до Криму впав на 30%, а ціни в Сочі зросли на 40%. Цього року Крим "буде в мінусі" на 3-4 мільйони осіб за підсумками сезону, оскільки бронювання турів на півострів вже впало на 50%. Це призведе до додаткового подорожчання готелів в Сочі.

Натомість турбізнесу в Криму, щоб залучити відпочиваючих з Росії, необхідно знизити вартість послуги на 40%, вважає Мкртчян. "Деякі готельєри знизили ціни бронювань на найближчі місяці – березень-квітень, а ось на червень, липень і серпень не хочуть через ілюзію того, що до них поїдуть люди", – зазначив він.

Ситуція з туризмом в окупованому Росією Криму

Якщо перші вісім років російської окупації в Криму пройшли відносно спокійно і в якийсь момент потік туристів з РФ туди навіть зріс, то з серпня 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, на півострові майже щодня чути звуки вибухів. Іноді їх видно і чути безпосередньо з пляжів.

На початку жовтня 2022 року на залізничній гілці Кримського мосту, що веде з Росії на окупований півострів, стався вибух, що призвело до часткового руйнування мосту та суттєво ускладнило доступ росіянам до окупованого Криму.

Останні масштабні вибухи в окупованому Криму сталися 21 березня 2023 року, коли в окупованому Джанкої було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", якими окупанти обстрілюють Україну.

Незабаром підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про "напружену" ситуацію з потоком туристів на півострів. Причиною цього глава окупаційної влади назвав "логістичні труднощі".

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