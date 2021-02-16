Іспанія сподівається, що запровадження паспортів про вакцинацію, а також здача тестів на COVID-19 перед поїздкою, дозволить туристам, зокрема з Великої Британії, повернутися влітку на іспанські курорти.
Про це Reuters розповіло джерело в іспанському міністерстві туризму.
"Ми підтримуємо сертифікати про вакцинацію. Але це не єдиний спосіб повернути певну мобільність, це радше один з них в межах низки заходів, серед яких соціальне дистанціювання, здача тесту перед поїздкою і вимога носити маску", - повідомив співрозмовник видання.
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В 2020 році глобальний туризм сильно постраждав від пандемії коронавірусу. Потік туристів в Іспанію, яка була однією з найбільш відвідуваних країн у світі, обвалився на 80% до лише 19 мільйонів відвідувачів. Це рівень, якого Мадрид не бачив з 1969 року. Внесок туристичної галузі у ВВП Іспанії скоротився до 4-5%. Хоча в 2019-му він становив 12%.
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