Екіпажам пропонується вибрати вітання, яке охоплюватиме всіх пасажирів.

Найбільша європейська авіакомпанія Lufthansa заявила, що більше не буде використовувати фразу "пані та панове" як привітання на бортах літаків, а перейде до нейтрального з гендерної точки зору привітання.

Представник німецької компанії повідомив, що цей крок спрямований на те, щоб всі пасажири на борту відчували себе бажаними гостями, включаючи тих, хто не ідентифікує себе як чоловіка або жінку.

"Екіпажам пропонується вибрати вітання, яке охоплюватиме всіх пасажирів", - сказав він, додавши, що будуть використовуватися слова "дорогі гості" або просте "доброго ранку/добрий вечір".

Читайте такожLufthansa літатиме зі Львова до ФранкфуртаНова політика, реалізація якої буде здійснюватися поступово, буде застосовуватися на літаках Lufthansa, а також серед швейцарських, австрійських, брюссельських авіакомпаній групи і авіакомпанії Eurowings, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Компанія заявила, що це рішення є відповіддю на "дискусію, яка справедливо ведеться в суспільстві" про небінарну гендерну ідентифікацію та бажання "цінувати всіх гостей на борту".

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Автор: Ірина Погоріла