Співробітники Лувру продовжують страйк, розпочатий перед святами: як працюватиме музей

Музей буде відкритий "частково, з "маршрутом шедеврів".

Співробітники всесвітньо відомого музею Лувру у Парижі вирішили поновити страйк. Це призведе до обмеження роботи музею, пише BFMTV.

5 січня співробітники музею провели загальні збори за закликом профспілкової групи (CFDT). Вони одноголосно проголосували за страйк на знак протесту проти умов праці в музеї.

"Близько 350 осіб з різних відділів – реєстрації, збереження, допоміжних функцій – одноголосно проголосували" за поновлення страйку", - заявила Валері Бо, представниця CFDT.

Відео дня

Зазначається, що співробітники виступають проти нестачі персоналу, зокрема в охороні галерей, проти підвищення цін для туристів з інших країн (набуває чинності 14 січня) та проти руйнування будівлі, що сталося після крадіжки восьми французьких коронних коштовностей 19 жовтня. Міністерство культури пообіцяло скасувати скорочення державного фінансування Лувру на 5,7 мільйона євро та запровадити підвищення найму та зарплат. Водночас, профспілки досі вважають, що цього недостатньо.

Керівництво Лувру зазначило, що на час страйку музей буде відкритий "частково, з "маршрутом шедеврів", який включає "Мону Лізу", "Венеру Мілосську" або "Крилату перемогу Самофракійської".

Чому страйкують співробітниники Лувру

Як повідомляв УНІАН, попередній страйк співробітників музею тривав з 15 до 19 грудня. Причиною страйку були вимоги термінового ремонту і збільшення штату. Також працівники протестують проти підвищення цін на квитки для більшості відвідувачів із країн, що не входять до ЄС. Уже з 14 січня 2026 року туристи-неєвропейці платитимуть 32 євро замість колишніх 22 євро за відвідування залів Лувру.

Протестувальники також зазначили, що жовтневе пограбування пролило світло на багаторічні труднощі, скорочення штату і недостатнє державне фінансування музею.

Вас також можуть зацікавити новини: