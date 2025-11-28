Дешевше відвідати найвідоміший музей Франції зможуть тільки мешканці країн Європейської економічної зони.

Лувр у Парижі, який вважається одним із найпопулярніших музеїв світу, вирішив різко підняти плату за вхід для туристів із країн, що не входять до Європейської економічної зони (країни ЄС плюс Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія).

Таким чином для українців, які не мають дозволу на постійне проживання у вищезазначених країнах, вхід до Лувру також коштуватиме дорожче.

Ціни квитків до Лувру з 2026 року

Як пише The New York Times, у четвер, 27 листопада 2025 року, керівництво Лувру погодилося підвищити ціни на вхідні квитки до музею одразу на 45% для відвідувачів із країн, які не входять до Європейської економічної зони.

Відео дня

Уже з 14 січня 2026 року туристи-неєвропейці платитимуть 32 євро замість колишніх 22 євро за відвідування залів Лувру.

Плани щодо реконструкії Лувру

За рахунок виручених коштів у музеї планують провести реконструкцію. Серед іншого, планується перенесення знаменитої "Мони Лізи" в новий виставковий простір у зв'язку з переповненістю нинішнього, а також ремонт сотень залів будівлі, в яких протікають дахи і зламані системи опалення та охолодження.

Також буде приділено чималу увагу поліпшенню безпеки – на тлі зухвалого пограбування Лувру в жовтні цього року, коли злодії серед білого дня проникли в одну з його галерей і вкрали ювелірні вироби на суму близько 100 мільйонів доларів. Це пограбування виявило слабкі місця в системі безпеки Лувру та інфраструктуру, що руйнується.

Версаль теж підвищує плату за вхід для іноземців

Представники Версальського палацу також повідомили, що з 14 січня 2026 року відвідувачі з країн, що не входять до ЄС, платитимуть за квиток на 3 євро дорожче, ніж європейці. Наприклад, квиток, що дає доступ до всього палацу і його території в літній сезон, коштуватиме 35 євро замість колишніх 32 євро.

Музеї Франції підвищують ціни на квитки для неєвропейців

Як повідомляв УНІАН, про плани більшості найвідоміших французьких музеїв підняти ціни на вхідні квитки для гостей не з Європи стало відомо влітку 2025 року.

Ба більше, якщо 2026 року це нововведення стосуватиметься тільки музеїв, то з 2027 року його хочуть поширити й на інші французькі туристичні об'єкти.

У такий спосіб влада хоче залучити більше коштів на реконструкцію знакових об'єктів, тоді як у культурній спільноті багато хто назвав цю ідею дискримінаційною.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.