Один із найзнаменитіших музеїв світу досі оговтується після зухвалого пограбування на 100 мільйонів доларів у жовтні цього року.

Знаменитий паризький музей Лувр, що переживає кризу на тлі шокуючого жовтневого пограбування, був знову закритий для відвідувачів у понеділок, 15 грудня 2025 року.

Як пише The Guardian, цього разу причиною закриття став страйк співробітників музею, які вимагають термінового ремонту і збільшення штату, а також протестують проти підвищення цін на квитки для більшості відвідувачів із країн, що не входять до ЄС.

"Сьогодні співробітники відчувають себе останнім бастіоном перед крахом", – заявили представники всіх трьох профспілок Лувру (CGT, Sud і CFDT), оголошуючи про страйк.

Протестувальники також зазначили, що жовтневе пограбування пролило світло на багаторічні труднощі, скорочення штату і недостатнє державне фінансування музею.

Водночас профспілки заявили, що підвищення цін на квитки на 45% (до 32 євро) для відвідувачів з-за меж Європейської економічної зони з метою збільшення доходів для фінансування структурних поліпшень є дискримінаційним.

"Ми вважаємо це неприйнятною дискримінацією. Гірше того, цим відвідувачам доведеться платити більше, щоб побачити занепалий музей, де вони не зможуть отримати доступ до всієї колекції, тому що у нас хронічна нестача персоналу, а зали регулярно закриваються", – заявив представник профспілки CGT Крістіан Галані.

При цьому найвідвідуваніший у світі музей ризикує опинитися частково або повністю закритим в один із найбільш завантажених періодів року – різдвяно-новорічні свята, якщо більшість із його 2100 співробітників проголосують за продовження страйку.

Чорна смуга для Лувру

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, 19 жовтня 2025 року банда з чотирьох осіб скоїла наліт на Лувр просто посеред дня, вкравши за сім хвилин французькі королівські коштовності на суму близько 88 мільйонів євро (трохи більше ніж 100 мільйонів доларів), після чого зникла на скутерах. Тоді музей закривав свої двері для гостей на кілька днів.

Наразі четверо підозрюваних уже заарештовані й перебувають під слідством, але коштовності досі не знайдено.

На тлі цього пограбування виникли серйозні побоювання з приводу рівня безпеки в музеї. Під час подальшої перевірки також було встановлено, що в сотнях залів музею протікають дахи, а також зламані системи опалення та охолодження – і тепер вони потребують термінового ремонту.

Крім того, у листопаді цього ж року протікання води пошкодило від 300 до 400 журналів, книжок і документів у єгипетському відділі Лувру. Галерею, в якій знаходилися дев'ять залів з давньогрецькою керамікою, закрили через побоювання з приводу безпеки стелі.

