Названо сім приголомшливих напрямків по всьому світу для сонячної відпустки в квітні

Багато туристів люблять подорожувати в квітні, адже тоді вже весна в розпалі, але масових туристів ще не так багато, навіть незважаючи на великодні свята.
Експерти британського видання The Independent назвали сім приголомшливих напрямків по всьому світу, куди можна втекти від дощів у квітні 2026 року.
"Грецькі острови по-справжньому розкриваються в четвертому місяці року, пропонуючи свою знамениту красу без звичних натовпів туристів. Для яскравого середземноморського відпочинку ближче до дому розгляньте Валенсію, динамічне третє за величиною місто Іспанії. У більш віддалених місцях, на чудовому острові Балі, настає міжсезоння, що обіцяє більш спокійний відпочинок. Як альтернатива, в Ріо-де-Жанейро мандрівники можуть зануритися в заразливий карнавальний дух навіть після закінчення щорічних урочистостей", – відзначають автори добірки.
7 найкращих напрямків світу для подорожей у квітні 2026 року
- Валенсія, Іспанія: середня температура квітня +17 градусів, 7 сонячних годин на день.
- Ріо-де-Жанейро, Бразилія: середня температура квітня +26 градусів, 7 сонячних годин на день.
- Пафос, Кіпр: середня температура квітня +17 градусів, 8 сонячних годин на день.
- Родос, Греція: середня температура квітня +17 градусів, 7 сонячних годин на день.
- Каїр, Єгипет: середня температура квітня +23 градуси, 10 сонячних годин на день.
- Брісбен, Австралія: середня температура квітня +23 градуси, 7 сонячних годин на день.
- Балі, Індонезія: середня температура квітня +27 градусів, 8 сонячних годин на день.
Інші ідеї для подорожей навесні
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти Viva Holidays визначили європейські напрямки з найбільшою ймовірністю сухої та сонячної погоди в лютому-березні 2026 року.
У свою чергу команда Lonely Planet відібрала 13 найкращих напрямків Європи для відвідування цієї весни, залежно від місяця.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Названо п'ять секретних місць для відпочинку в Португалії, які обожнюють місцеві жителі
- Жителі Італії назвали свої улюблені недооцінені місця для відпочинку в країні
- Названо 5 приголомшливих місць в Іспанії, які варто відвідати цієї весни
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-каналі УНІАН.Туризм.