Названо сім приголомшливих напрямків по всьому світу для сонячної відпустки в квітні

Всі вони пропонують не менше семи сонячних годин на день у квітні.

Багато туристів люблять подорожувати в квітні, адже тоді вже весна в розпалі, але масових туристів ще не так багато, навіть незважаючи на великодні свята.

Експерти британського видання The Independent назвали сім приголомшливих напрямків по всьому світу, куди можна втекти від дощів у квітні 2026 року.

"Грецькі острови по-справжньому розкриваються в четвертому місяці року, пропонуючи свою знамениту красу без звичних натовпів туристів. Для яскравого середземноморського відпочинку ближче до дому розгляньте Валенсію, динамічне третє за величиною місто Іспанії. У більш віддалених місцях, на чудовому острові Балі, настає міжсезоння, що обіцяє більш спокійний відпочинок. Як альтернатива, в Ріо-де-Жанейро мандрівники можуть зануритися в заразливий карнавальний дух навіть після закінчення щорічних урочистостей", – відзначають автори добірки.

7 найкращих напрямків світу для подорожей у квітні 2026 року

Валенсія, Іспанія: середня температура квітня +17 градусів, 7 сонячних годин на день. Ріо-де-Жанейро, Бразилія: середня температура квітня +26 градусів, 7 сонячних годин на день. Пафос, Кіпр: середня температура квітня +17 градусів, 8 сонячних годин на день. Родос, Греція: середня температура квітня +17 градусів, 7 сонячних годин на день. Каїр, Єгипет: середня температура квітня +23 градуси, 10 сонячних годин на день. Брісбен, Австралія: середня температура квітня +23 градуси, 7 сонячних годин на день. Балі, Індонезія: середня температура квітня +27 градусів, 8 сонячних годин на день.

Інші ідеї для подорожей навесні

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти Viva Holidays визначили європейські напрямки з найбільшою ймовірністю сухої та сонячної погоди в лютому-березні 2026 року.

У свою чергу команда Lonely Planet відібрала 13 найкращих напрямків Європи для відвідування цієї весни, залежно від місяця.

