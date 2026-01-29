В Мексиці знайшли розкішно оздоблену гробницю 'народу хмар'

Знахідка може суттєво розширити уявлення про вірування і поховальні обряди давньої цивілізації.

У південному мексиканському штаті Оахака археологи зробили виняткове відкриття – добре збережену гробничну камеру народу сапотеків, зведену приблизно у VI–VII століттях нашої ери. Як пише Der Spiegel, Національний інститут антропології та історії Мексики повідомив, що гробницю виявили в долинах Оахаки. Президентка країни Клаудія Шейнбаум назвала її "найзначнішою археологічною знахідкою останнього десятиліття в Мексиці".

За словами науковців, рівень збереженості архітектурних і художніх елементів є настільки високим, що дозволяє детально дослідити символіку та ритуальні практики сапотеків.

Особливу увагу дослідників привертає кам’яне зображення сови біля входу до передкамери гробниці. У світогляді сапотеків сова символізувала ніч і смерть. Її дзьоб прикриває обличчя, яке, за припущеннями археологів, може бути портретом людини, похованої у цій гробниці.

Між двома приміщеннями також виявили кам’яний фриз із викарбуваними календарними іменами. А на дверних одвірках вирізьблені фігури чоловіка і жінки з головними уборами та ритуальними предметами – ймовірно, вони символізували охоронців місця поховання.

Нині міждисциплінарна команда фахівців проводить консерваційні роботи та подальші дослідження пам’ятки. Частина настінних розписів перебуває у вразливому стані через вплив коріння рослин та комах і потребує термінового зміцнення.

Сапотеки відомі своїми високохудожніми виробами та багатими гробницями. Перші сліди цієї культури датуються близько 1500 роком до н. е., а період розквіту припав на 300–900 роки н. е. Мешканці нагір’я Оахаки називали себе "народом хмар".

Їхня столиця – Монте-Альбан – внесена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Найвідомішим представником цього народу вважається Беніто Хуарес, президент Мексики у XIX столітті, який успішно захищав країну від іноземного втручання.

Нагадаємо, дослідники ідентифікували наскельне мистецтво в Індонезії віком близько 68 тисяч років - це одне з найдавніших відомих проявів людської творчості. Зображення знайшли в печері на тропічному острові Сулавесі, що у центральній частині країни. Це червоно-коричневі відбитки людських рук, у частини з яких пальці навмисно подовжені або загострені. Ймовірно, відбитки створили розпиленням пігменту на руки. Кінчики пальців у деяких випадках свідомо модифікували.

