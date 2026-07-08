У ЄС розповіли, чи пом’якшать нову систему контролю на кордоні

Європейські лідери не відступають від системи, яка цього літа спричинила величезні черги та зриви рейсів в аеропортах.

Керівництво Євросоюзу відхилило прохання авіаційної галузі призупинити роботу біометричних пунктів контролю, які спричинили довгі черги і багато пропущених рейсів, пише The New York Times.

Зазначається, що минулого тижня керівники авіаційної галузі Європи звернулися до ЄС із проханням призупинити вимогу нової системи в’їзду/виїзду (Entry/Exit System) на літо. У відкритому листі до голови Європейської комісії йшлося, що система "підриває репутацію Європи, її туризм та транспортне сполучення".

Проте 7 липня керівництво Єврокомісії офіційно відхилило це прохання під час зустрічі з представниками галузі, заявивши, що переваги нової системи для безпеки переважають викликані нею незручності.

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За словами речника Єврокомісії, система забезпечує більшу безпеку громадянам ЄС, водночас мінімізуючи вплив на законослухняних мандрівників з-поза меж Блоку. Там також додали, що система вже зафіксувала 110 мільйонів поїздок та відмовила у в’їзді 45 тисячам осіб.

Зазначається, що система Entry/Exit System зобов’язує 29 країн Шенгенської зони без внутрішніх кордонів збирати біометричні дані мандрівників (фотографії обличчя та відбитки пальців) під час в’їзду та підтверджувати особу під час виїзду.

З моменту повного введення системи в дію у квітні аеропорти та авіакомпанії повідомляють про масштабний хаос. Зокрема про багатогодинні черги на контрольно-пропускних пунктах та плутанину з процедурами. У галузі побоюються, що проблеми лише посиляться з початком пікового літнього сезону подорожей.

Система EES діє в усій Шенгенській зоні, до якої входять 25 країн Євросоюзу, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Пройти через ці пункти контролю зобов’язаний кожен, хто не є громадянином країни-учасниці системи, а також не є громадянином Ірландії чи Кіпру.

Відколи система почала поетапно запроваджуватися по всій Європі, з жовтня минулого року, мандрівники стикаються з неоднорідними процедурами, які займають від кількох хвилин до кількох годин.

У деяких аеропортах встановлено кіоски самообслуговування для реєстрації біометричних даних, в інших мандрівників реєструють вручну прикордонники. Наразі лише Швеція та Португалія дозволяють користуватися спеціальним застосунком. У перспективі EES має стати повністю автоматизованою системою.

У галузі наголошують, що можливість помʼякшити правила не здатна суттєво скоротити затримки. Представники галузі безуспішно намагаються повністю призупинити систему та повернутися до звичного штампування паспортів, доки не зросте штат прикордонників і не стандартизується процедура реєстрації пасажирів.

Опитування 85 аеропортів у 20 країнах-членах, проведене Airports Council International, показало, що в пікові години червня очікування на в’їзд до країни могло сягати п’яти годин. І хоча система мала б зберігати дані мандрівників протягом трьох років, деякі пасажири скаржилися, що їх повторно просили здавати біометрію, що спричиняло додаткові затримки.

Про непідготовленість системи до пікового літнього сезону попереджали в усій авіаційній галузі. Найбільший лоукостер Європи Ryanair розіслав пасажирам попередження про аеропорти, де фіксуються серйозні перебої, порадивши приїжджати заздалегідь. До списку увійшли аеропорт "Тенеріфе-Південь" на Канарських островах, аеропорт "Пальма" на Мальорці, аеропорти Аліканте та Малаги в Іспанії, аеропорт "Мілан-Бергамо" в Італії, аеропорт у Кракові та аеропорт "Париж-Бове".

"Мандрівники влітку змушені терпіти непотрібний хаос під час паспортного контролю. Пасажирів та їхні сім’ї не слід використовувати як піддослідних кроликів для недопрацьованої системи паспортного контролю, яка цього літа може спричинити довгі черги, пропущені рейси та зайвий стрес в аеропортах", - зазначив головний операційний директор Ryanair Ніл Макмехон.

Нова система в'їзду та виїзду ЄС – головні новини

5 липня повідомлялося, що впровадження нової системи прикордонного контролю Entry/Exit System (EES) на зовнішніх кордонах ЄС та в європейських аеропортах спричинило значні затримки та збої в пасажирських перевезеннях у розпал туристичного сезону.

Європейська комісія мала намір провести переговори з державами-членами ЄС, щоб мінімізувати черги та уникнути значних незручностей для мандрівників.

2 липня стало відомо, що пасажирські літаки злітають напівпорожніми, оскільки туристи застрягли в чергах, спричинених проблемами з новою системою в'їзду/виїзду в ЄС (Entry/Exit System, EES).

Наприкінці минулого року система EES також призвела до великих черг і багатогодинних очікувань в аеропортах. Зокрема, в Іспанії та Португалії. Систему тоді запровадили лише частково, але ще тоді лунали заклики щодо її доопрацювання.

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