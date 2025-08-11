Багато курортників відмовилися від відпочинку на популярному іспанському острові через антитуристичні протести.

В останні кілька років Іспанією прокотилася хвиля масових протестів проти надмірного туризму, до того ж часом доволі агресивних – доходило до обливань відпочивальників водою і образливих написів у найпопулярніших місцях.

І це мало бажаний для активістів ефект – багато курортників, насамперед британці, відмовилися від відпочинку на популярному іспанському острові Майорка. Однак тепер місцевий туристичний бізнес опинився в скрутному становищі – місцеві ресторани і пляжі залишилися без клієнтів, пише The Express.

Зазначається, що, згідно з останніми статистичними даними Національної ради з туризму Turespaña, рівень безробіття в туристичному секторі Балеарських островів стрімко зростає, викликаючи паніку в галузі. Так, у другому кварталі року в туризмі було зайнято 181 769 осіб по всіх островах, що на 10,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому 154 902 особи працювали в галузі за контрактом, що на 16,2% менше, ніж у тому ж кварталі 2024 року, а 26 867 осіб працювали як приватні, що на 44,6% більше, ніж у попередньому році. Це найбільше падіння зайнятості у сфері туризму серед автономних спільнот Іспанії.

Вважається, що цей спад туризму спричинений зростанням цін, протестами проти надмірного туризму та зміною поведінки туристів. Місцеві жителі Майорки кажуть, що деякі курорти "повністю мертві", а офіційні особи стверджують, що демонстрації проти надмірного туризму "відлякують туристів".

"Туристи, в яких ми зацікавлені, їдуть. Вони не почуваються бажаними гостями і їдуть в інші місця", – зазначив голова асоціації нічного життя Мігель Перес-Марса в коментарі газеті Majorca Daily Bulletin.

Повідомляється, що ситуація настільки погана, що співробітники, які зазвичай працюють у літній сезон, вирушають у відпустку.

Гіди також зазнають труднощів. Президент Колегії гідів Педро Олівер повідомив, що цього літа продажі екскурсій впали на 20%.

"Якщо ви генеруєте негативні новини, які мають наслідки в інших країнах, туристи обирають інші напрямки для відпочинку. Ми посилаємо сигнал, що нам не потрібні туристи, і що навколо занадто багато людей", – сказав він.

Але не всі засмучені падінням туризму в Іспанії.

"Дуже хороші новини. Подивимося, чи перестанемо ми залежати від туризму і чи відновимо ділову активність в Іспанії. Туризм потрібно якось регулювати, і подивимося, чи лопне через це бульбашка на ринку нерухомості, й люди знову зможуть купувати будинки, як раніше", – написав один із користувачів соцмереж.

"Новини подаються поганими, але насправді вони хороші. З туризмом усе гаразд, але потік туристів у Малагу виявився більшим, ніж місто могло обслужити. Я б краще подбав про 10 туристів добре, ніж про 100 погано", – додав інший користувач.

Протести проти туризму на Майорці

Як повідомляв УНІАН, раніше представники бізнесу у сфері туризму та розваг Майорки вже скаржилися на падіння доходів цього літа через відтік туристів на тлі масових протестів – іноземцям дали чітко зрозуміти, що їм тут не раді, й вони обрали інші напрямки для відпочинку.

Однією з найагресивніших форм боротьби з туристами на острові стали неправдиві дані про нібито "приховані перлини", які насправді є небезпечними місцями – унаслідок цього люди, які нічого не підозрювали, замість "чудових пляжів" потрапляли до неблагополучних районів із наркоманами та злочинцями.

