Столиця України потрапила до десятки найгірших для життя міст на планеті.

Столиця Австрії, місто Відень, другий рік поспіль очолила рейтинг найпридатніших для життя міст світу, згідно з Глобальним індексом життєздатності, який публікує Economist Intelligence Unit.

Експерти, зокрема, оцінюють 173 міста за стабільністю, охороною здоров’я, культурою та навколишнім середовищем, освітою та інфраструктурою.

Зазначається, що Відень знову став найзручнішим для життя містом у світі. У 2021 році, під час пандемії, австрійська столиця знизилася в рейтингу, але повернулася на першу позицію в 2022 році.

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"Цього року вона зберегла свою корону завдяки неперевершеному поєднанню стабільності, гарної інфраструктури, потужних освітніх і медичних послуг, а також великої кількості культури та розваг", - ідеться у повідомленні.

Аналітики вказують, що подібні переваги допомогли столиці Данії, Копенгагену, зберегти друге місце.

"Мельбурн і Сідней (Австралія), які зараз посідають третє і четверте місця, піднялися, щоб заповнити місця, на які минулого року претендували міста Західної Європи. Три міста в Канаді, два в Швейцарії та ще два в Азії (Нова Зеландія та японське місто разом десяті) складають решту першої десятки", - повідомляють автори дослідження.

Загалом перша десятка найпридатніших для життя міст світу виглядає так:

Відень (Австрія);

Копенгаген (Данія);

Мельбурн (Австралія);

Сідней (Австралія);

Ванкувер (Канада);

Цюрих (Швейцарія);

Калгарі (Канада)

Женева (Швейцарія);

Осака (Японія);

Окленд (Нова Зеландія).

Додамо, що столиця України, місто Київ, потрапив до десятки найгірших для життя міст на планеті, посівши у рейтингу 165 місце. Замкнула рейтинг столиця Сирії Дамаск.

Життя у "розумних" містах

Раніше УНІАН писав, як воно жити в "найрозумніших містах" світу. Доки в одній частині світу досі не навчилися обслуговувати водогін без літніх відключень води, в деяких містах диджиталізували навіть пішоходні потоки на вулицях.

Деякі з міст активно рухаються до впровадження Smart-рішень, які спрямовані на підвищення якості життя в довгостроковій перспективі.

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