Злітно-посадкова смуга гонконзького аеропорту була настільки жахлива, що пілотам була потрібна спеціальна підготовка.

Аеропорт "Кай Так" у Гонконзі змушував потіти навіть найдосвідченіших пілотів, оскільки його злітно-посадкова смуга була затиснута між хмарочосами, горами і гаванню Вікторія.

Він вважався найстрашнішим місцем для посадки літака у світі, пише Mirror. Зазначається, що протягом 73 років мільйони пасажирів чіплялися за підлокітники крісел під час посадки. Річ у тім, що літаки наближалися до міста, пролітаючи повз житлові будинки так близько, що можна було побачити, що відбувається у квартирах.

У чому була складність аеропорту "Кай Так"

Під час так званого "Гонконгського розвороту" пілотам доводилося вручну відхилятися на 47 градусів праворуч у найостаннішу секунду, спрямовуючи лайнери прямо на гігантську шахову дошку, намальовану на горі. Це було настільки складно, що пілотам доводилося проходити спеціальну підготовку, щоб гарантувати безаварійну посадку, адже один неправильний крок - і катастрофи не уникнути.

Не дивно, що аеропорт отримав незавидне прізвисько "Серцевий напад "Кай Так"".

Жителі, які живуть нижче траєкторії заходу на посадку, розповідали, як їм доводилося переривати розмови, коли над головою ревли двигуни. Білизну зривало з балконів. А в штормові дні все місто затамовувало подих.

Попри все це "Кай Так" був найважливішим хабом для великих регіональних авіакомпаній, відіграючи значну роль в економіці Гонконгу.

Згодом влада Гонконгу вирішила побудувати новий аеропорт у Чхеклапкоку, розташованому на відокремленому острові біля Лантау. Коли аеропорт закривався 6 липня 1998 року, натовпи людей вишикувалися вздовж набережної, щоб подивитися на останній зліт.

Що стало з аеропортом

Сьогодні місце, де раніше розташовувався найскладніший аеропорт світу, зазнало настільки радикальних змін, що важко повірити, ніби це все те ж саме місце. "Кай Так" тепер зовсім не схожий на повітряну гавань, а являє собою блискучий район у самому центрі масштабного проекту реконструкції набережної Гонконгу.

Стара злітно-посадкова смуга відродилася в круїзному терміналі "Кай Так", який тепер приймає гігантські морські лайнери.

Те, що колись було краєм злітно-посадкової смуги, тепер перетворилося на тихий громадський парк з видом на море.

