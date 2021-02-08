Аеропорти «Бориспіль» і «Київ» працюють в штатному режимі в умовах негоди - всі рейси здійснюються за розкладом.

Міжнародні аеропорти «Бориспіль» і «Київ» ім. Сікорського працюють у штатному режимі, незважаючи на снігопад, повідомили прес-служби обох аеропортів.

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Зокрема, «Бориспіль» повідомив, що рейси здійснюються відповідно до розкладу.

«Зараз рейси здійснюються відповідно до розкладу. Аеродромна служба Міжнародного аеропорту «Бориспіль» забезпечує необхідний коефіцієнт зчеплення на злітно-посадковій смузі, руліжних доріжках і перонах. Задіяно 26 одиниць аеродромної техніки», - повідомила прес-служба кореспонденту УНІАН.

Аеропорт «Київ» також повідомив, що всі рейси виконуються відповідно до розкладу.

«Незважаючи на ускладнення погодних умов, аеропорт «Київ» працює в штатному режимі. Обмежень для прийому повітряних суден немає, всі рейси на цей момент виконуються за розкладом. Злітно-посадкову смугу, перони аеродрому, привокзальну площу інтенсивно чистить снігоприбиральна техніка», - повідомила прес-служба на своїйсторінці в соцмережі Facebook.

Негода в Україні 8 лютого

Рятувальники попереджають про погіршенні погодних умов в Україні найближчими днями. Станом на 07:00 8 лютого у Львівській області вже випало до 30 см снігу. Також снігопад не припиняється в Києві.

8 лютого в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській областях сильний сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети (приріст снігу 20-30 см, у Рівненській, Волинській, Львівській областях 30-40 см ), на Закарпатті, вдень і на Прикарпатті та в південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях сніг з переходом у дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця (1-й рівень небезпеки - жовтий).

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Автор: Павло Степанець