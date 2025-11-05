Потяг проїде територією чотирьох країн, зробивши кілька зупинок дорогою.

В Європі запускають новий залізничний маршрут, що буде цікавий мандрівникам. З наступного року можна буде проїхати напряму з міста Базель на півночі Швейцарії до міста Мальме на півдні Швеції. Про це повідомляє Travel off Path.

За інформацією Федеральної залізниці Швейцарії, з 15 квітня 2026 року поїзд EuroNight тричі на тиждень курсуватиме за маршрутом Базель – Мальме із проміжними зупинками в кількох містах Німеччини та Данії.

Базель обслуговується відносно великим аеропортом, розташованим впритул на французькій території, звідки лоукостери виконують численні рейсі в різні напрямки Європи. Однак поїзд може стати хорошою альтернативою, особливо для тих, хто хоче ознайомитися з усіма містами на маршруті.

Розклад руху і ціни на квитки

Поїзди з Базеля вирушатимуть о 17:35 у середу, п'ятницю та неділю. В Мальме вони прибуватимуть о 9:35 наступного дня, долаючи понад 1100 км за 16 годин. У зворотному напрямку поїзди вирушатимуть о 18:57 у четвер, суботу та понеділок, прибуваючи до Швейцарії об 11:30.

До послуг пасажирів 350 місць у різних категоріях, включно із звичайними місцями для сидіння.

Вартість квитків в один бік ще не оголошена, але як пише Travel off Path, виходячи з тарифів за іншими схожими маршрутами, одне місце в спільному купе з 3 іншими людьми коштуватиме щонайменше 70 доларів, приватне купе стартуватиме від 215 доларів, а місце для сидіння — від 27 доларів з особи. Але останнє, вочевидь, передбачено для тих, хто їхатиме коротку відстань, а не увесь маршрут.

Дорогою потяг робитиме зупинки у наступних містах:

Німеччина – Фрайбург (Брайсгау), Карлсруе, Мангейм, Франкфурт (Майн) Південь, Гамбург;

Данія – Падборг, Колдінг, Оденсе, Хоє Таструп, Аеропорт Копенгагена.

Як писав УНІАН, з наступного року розкішний поїзд Venice Simplon-Orient-Express курсуватиме новим маршрутом. Якщо раніше він ходив з Лондона до Венеції, то з травня він стартуватиме з Парижа і прямуватиме до містечка Равелло на півдні Італії.

Також ми розповідали, що легендарний VIP-поїзд "Східний Експрес" (Orient Express), що курсував між між Парижем і Стамбулом з 1883 до 1977 року, може повернутися вже у 2027 році.

