Новий маршрут знаменитого потяга Venice Simplon-Orient-Express починатиметься в Парижі.

Розкішний поїзд Venice Simplon-Orient-Express незабаром курсуватиме новим маршрутом - з Парижа до Амальфітанського узбережжя Італії. Як повідомляє Euronews, маршрут запустять з 4 травня 2026 року.

Легендарний поїзд Venice Simplon-Orient-Express зазвичай ходить за маршрутом "Лондон-Венеція". Але з наступного року він отримає новий маршрут, що стартуватиме з Парижа і закінчуватиметься у містечку Равелло на Амальфітанському узбережжі (південно-західна Італія). Ця триденна подорож через Французьку та Італійську Рив'єри поєднує нічні залізничні переїзди з дводенним перебуванням у п'ятизірковому готелі.

Амальфітанське узбережжя, відоме пастельними містечками, мальовничими скелями, бухтами та звивистими дорогами з лимонними гаями, виноградниками й оливковими садами, давно приваблює мандрівників. Новий маршрут обіцяє повільний і розкішний спосіб насолодитися "солодким життям" Італії.

Пасажири сядуть у відреставровані вагони в стилі ар-деко в Парижі, де їх привітають келихом шампанського. Каюти варіюються від компактних історичних двомісних ліжок до просторих люксів з мармуровими ванними кімнатами. Першого вечора подадуть страви, натхненні регіонами маршруту, а у вагоні-барі даватимуть коктейлі та лунатиме жива фортепіанна музика.

Наступного ранку поїзд прибуде до Помпеїв для екскурсії стародавніми руїнами. Гості великих люксів отримають ексклюзивний доступ до Каса-дель-Лараріо – добре збереженого будинку II століття з атріумом, розписаним сценами Троянської війни.

Залізнична частина завершується в Равелло, де мандрівники заселяться в готель Caruso, що належить тій самій компанії Belmond, що й сам потяг. Готель розташований у палаццо XI століття з видом на Тірренське море. Дводенне перебування включає приватну вечірку біля басейну та святкову вечерю в садах.

Вартість повного пакету стартує від приблизно 10 000 євро з особи, включаючи харчування, екскурсії та трансфери. Маршрут є частиною серії "Villeggiatura by Train", що поєднує нічні поїздки з проживанням у готелях Belmond по Італії.

