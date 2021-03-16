Найпопулярнішими серед українських заробітчан стали спеціальності, які не вимагають високої кваліфікації.

Цього року разом із вакцинацією у багатьох країнах світу розпочалася і третя хвиля пандемії коронавірусу, не виключенням стала і Європа. Стрімке поширення хвороби змусило низку європейських країн повернутися до суворих обмежень та локдаунів.

Про це повідомляє ТСН.ua.

"Як зазначають експерти, зі збільшенням темпів розповсюдження коронавірусу в країнах Європи зростає і попит на українських робітників. Більше того попереду весняно-літній сезон польових робіт, а тому нові карантинні обмеження, як стверджують рекрутингові компанії, не є перешкодою для заробітчан, на яких чекають європейські роботодавці. Водночас працювати за межами Україні прагне дедалі більше і наших громадян", - йдеться у повідомлення.

Журналісти дізналися, куди найчастіше їдуть українці, кого шукають іноземні роботодавці, чи є робота за умов локдауну та яка наразі ситуація з перетином кордону.

Як показали останні лютневі дослідження, 63% українців, які шукають роботу, планують працювати за кордоном чи розглядають такий варіант. Більшість заробітчан виїжджає на сезонні роботи, однак кожен третій шукає роботу на довший термін. 93% опитаних планують й надалі працювати за межами України, попри пандемію. Ніколи не працювали за кордоном, але планують виїхати на заробітки цього року 33% опитаних українців. Третина виїжджає на рік та більше, а 67% заробітчан – тільки на сезонні роботи, які тривають кілька місяців.

Найпопулярніші країни серед українських заробітчан

Польща – 50%

Чехія – 11%

Німеччина – 9%

Литва – 2%

Словаччина – 1,5%

Найпопулярніші сфери працевлаштування

Виробництво – 26,5%

Будівництво – 24%

Транспорт і логістика – 11%

Сфера обслуговування – 9%

Агросектор – 8,5%

Домашні послуги та робота із дітьми – 6,5%

Сфера краси – 1,5%

Найпопулярнішими у країнах ЄС є фахи, які не вимагають високої кваліфікації, серед них: робота на виробництві (склади, виробничі лінії, пакування), робота на будівництві та перевезення. Відстежують таку тенденцію у сервісі з пошуку роботи за кордоном "Razem Work". Найближчим часом очікують на зростання попиту на сезонні роботи (збір овочів/фруктів, робота в теплицях тощо). Також зростає попит на працівників зі сфери медицини, яких зараз бракує чи не в кожній країні, свідчать дані сервісу.

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Автор: УНІАН