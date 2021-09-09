В'їзд українцям до цих країн буде дозволено за наявності сертифікату про повний курс вакцинації від коронавірусу.

Скандинавські країни - Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд на свою територію вакцинованим туристам з України.

Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, українцям в'їзд до Норвегії можливий при наявності сертифікату про повний курс вакцинації від коронавірусу (EU Digital COVID Certificate). У разі його відсутності необхідно:

надати негативний ПЛР-тест (протягом 24 годин);

пройти тест на COVID-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту;

залишатися на карантині в готелі (10 днів).

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В'їзд до Фінляндії дозволено громадянам виключно в разі пред'явлення таких документів:

сертифікат про повну вакцинацію (друга доза — 14 днів тому);

негативний ПЛР-тест та сертифікат про одужання (в'їзд буде дозволено лише за наявності поважної підстави для поїздки).

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня українцям, які планували відвідати Північну Македонію, ускладнили процес підготовки до поїздки. Тепер, аби потрапити до цієї країни, необхідно надати один з документів:

сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19;

сертифікат про одужання (за останні 45 днів) від коронавірусу;

негативний ПЛР-тест (за 72 години) або тест на антиген (по 48 годин).

Дана вимога поширюється тільки на повнолітніх мандрівників.

Перед цим у МОЗ України назвали вакцину від коронавірусу, яку визнають найбільше країн. Так, препарат AstraZeneca є лідером серед вакцин від коронавірусу, щеплення яким дозволяє подорожувати до різних країн без необхідності проходження ПЛР-тестів, аналізів на антиген чи самоізоляції.

Автор: Ірина Погоріла