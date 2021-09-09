Скандинавські країни - Норвегія та Фінляндія дозволили в'їзд на свою територію вакцинованим туристам з України.
Про це йдеться у повідомленні Коронавірус_інфо в Телеграм-каналі. Зокрема, українцям в'їзд до Норвегії можливий при наявності сертифікату про повний курс вакцинації від коронавірусу (EU Digital COVID Certificate). У разі його відсутності необхідно:
- надати негативний ПЛР-тест (протягом 24 годин);
- пройти тест на COVID-19 у прикордонному пункті пропуску/аеропорту;
- залишатися на карантині в готелі (10 днів).
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В'їзд до Фінляндії дозволено громадянам виключно в разі пред'явлення таких документів:
- сертифікат про повну вакцинацію (друга доза — 14 днів тому);
- негативний ПЛР-тест та сертифікат про одужання (в'їзд буде дозволено лише за наявності поважної підстави для поїздки).
Як повідомляв УНІАН, 8 вересня українцям, які планували відвідати Північну Македонію, ускладнили процес підготовки до поїздки. Тепер, аби потрапити до цієї країни, необхідно надати один з документів:
- сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19;
- сертифікат про одужання (за останні 45 днів) від коронавірусу;
- негативний ПЛР-тест (за 72 години) або тест на антиген (по 48 годин).
Дана вимога поширюється тільки на повнолітніх мандрівників.
Перед цим у МОЗ України назвали вакцину від коронавірусу, яку визнають найбільше країн. Так, препарат AstraZeneca є лідером серед вакцин від коронавірусу, щеплення яким дозволяє подорожувати до різних країн без необхідності проходження ПЛР-тестів, аналізів на антиген чи самоізоляції.