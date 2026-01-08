Коли відпустка летить шкереберть: визначено найбільшого невдаху-туриста у 2025 році

Виявляється, є конкурс і найбільш зіпсовану відпустку року.

Погана погода, затримка рейсу чи загублений смартфон можуть зіпсувати враження від закордонної відпустки. На долю деяких туристів випадає більше невдач, ніж інших. Як пише Independent, нещодавно було оголошено переможців конкурсу на найбільш невдалу відпустку.

Конкурс "Найнещасливіший мандрівник світу" щорічно проводить страхова компанія Travel Guard, що спеціалізується на туристичному страхуванні.

Фіаско зі шльопанцями

Чоловік на ім’я Деніел Б. принизив сам себе під час поїздки в гори з друзями, коли невірно оцінив складність маршруту. На зустрічі випускників школи він з двома давніми приятелями вирішив "дослідити" скельний масив Васкес на північ від Лос-Анджелесу.

"Я смутно пам’ятав, що бачив його в туристичному путівнику, але не дуже замислювався. Я уявляв собі кілька скромних скель у пустелі. Нічого страшного. Я просто хотів відпочити з друзями", – згадував потім Деніел.

На точку він прибув у футболці, шортах та шльопанцях, які ідеально годилися для прогулянки у спекотну погоду, тоді як його друзі були взуті та вдягнені спеціально для лазіння по скелях.

"Спочатку я тримався. Але коли скелі стали крутішими, мій страх висоти посилився. Я завмер. Мої друзі, що сиділи наді мною, як самовдоволені гірські козли, тріумфально посміхалися. Я махав білим прапором. Потім настало справжнє випробування: спуститися. Грифи – справжні грифи – почали кружляти над головою. Мої друзі не могли перестати реготати. Я був розлючений на них, і ще більше розлючений на себе", – розповів мандрівник.

Зрештою Деніелу вдалося спуститися вниз, проїхавши частину крутого схилу на сідницях.

"Мої шльопанці вціліли. А гідність? Не дуже", – додав він.

Сувенір зі сноубордингу вартістю 28 000 доларів

Канадієць Раян П. вирушив до Австрії кататися на сноуборді. Цю відпустку він уявляв як "подорож усього життя". Але справи пішли шкереберть у перший же день на гірськолижній трасі.

"Через дві години після початку нашого першого дня на схилах я зробив неправильний рух і раптом виявив, що ковзаю на спині до сліпого обриву. Незважаючи на те, що я мав багаторічний досвід, на цьому схилі я був чужинцем", – згадує мандрівник.

Аби не злетіти у прірву, Раян встромив долоні в сніг. Цей ризикований рух дав змогу зупинити ковзання, але мав свою ціну.

"Коли я зняв рукавички, все змінилося. Моє зап'ястя було деформоване. Воно виглядало так, ніби його складав Пікассо", – розповів чоловік.

Раяна доставили гелікоптером до шпиталю, де лікарі підтвердили складний перелом одного зап’ястя. Наступні кілька днів канадієць провів на знеболювальних, а коли його виписали з лікарні, настав його день народження.

"Зовсім не таке святкування я уявляв. На момент виписки в мене в руці було достатньо металу, щоб увімкнути всі детектори в аеропорту, і колекція чеків, якою можна було б обклеїти як шпалерами цілу кімнату", – додав він.

Пекельна злива – переможець конкурсу

Перше місце і приз у 10 тисяч доларів отримав чоловік на ім’я Ллойд Л. Цього року йому нарешті вдалося спланувати поїздку до Риму, щоб взяти участь у "загальній аудієнції" з Папою Римським на площі Святого Петра. Йдеться про формат спілкування Понтифіка з кількома тисячами вірян, що зазвичай відбувається раз на тиждень.

Ллойд чекав цієї поїздки місяцями, назвавши очікувану зустріч з Папою однією з головних подій свого життя. Пізніше чоловік розповідав, що "уявляв собі сонце, шанобливу тишу, можливо, кілька сліз радості". Але затяжна злива усе зіпсувала.

Щойно Ллойд вийшов з готелю, розпочався дощ. "Ми вийшли з готелю до сходу сонця, приготувавши сніданок з фруктів та випічки, щоб з'їсти його, як тільки прибудемо на площу Святого Петра. Поки ми дісталися до місця призначення, пакет промок і розірвався, як піньята, розсипавши всю їжу на бруківку", – згадує чоловік.

Але це було ще не найгірше. Площа Святого Петра була заповнена паломниками, і багато з них тримали парасольки, через які було важко побачити Папу Римского.

"На той момент я був мокрий, замерзлий і голодний, і не міг дочекатися, коли все закінчиться і я зможу піти звідти", – додав чоловік.

