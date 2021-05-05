Основою меню стануть страви зі свіжих овочів та фруктів, грибів, зелені та круп.

Один з найкращих і найдорожчих закладів світу стане веганським.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як зазначається, ресторан Eleven Madison Park, який має три мішленівські зірки, відмовиться також від приготування птиці та риби, хоча раніше коронними стравами ресторану була качка у медовій глазурі та лобстери з вершковим маслом.

Залишити хочуть лише молоко та мед, які подаватимуть до напоїв, а от основою меню стануть страви зі свіжих овочів та фруктів, грибів, зелені та круп.

Як повідомляється, зазвичай ціна вечері в такому ресторані коливається від 300 до 1000 доларів.

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Автор: Катерина Лиманська