Мандрувати та пересуватися країною наразі не заборонено, але є певні правила.

В Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) розповіли про дозволи і обмеження, які діють під час воєнного стану в центральних та західних регіонах України, обов'язкові до виконання під час туристичних подорожей на час війни.

Про це йдеться на сайті ДАРТ.

Як зазначають у відомстві, мандрувати та пересуватися країною не заборонено. Втім, варто пам’ятати, що у кожній області за безпеку відповідають насамперед військова адміністрація, а також місцева влада, ДСНС, поліція та військові. Саме до них варто звертатися, щоб уточнити, чи безпечно їхати в той чи інший регіон, які локації можна відвідувати, а які заборонено.

Крім того, збираючись у мандрівку, варто дізнатися про наявність укриттів по маршруту вашої подорожі. Туроператором та екскурсоводам теж необхідно формувати маршрути з урахуванням розташування бомбосховищ, бо це відповідальність за людські життя.

"Хочемо наголосити, якщо ви плануєте відпустку або хочете відвідати туристичні локації, перед візитом потрібно уточнити графік роботи об’єкту. Також просимо при плануванні туристичних мандрівок враховувати те, що з метою підтримання правопорядку на території областей діє комендантська година. Як правило, вона триває з 23:00 поточної доби до 05:00 наступної доби", – ззначають у ДАРТ.

Що заборонено:

Сплави, походи, прогулянки та екскурсії по маршрутах біля критичної інфраструктури, військових та стратегічних об’єктів – заборонені по всій Україні.

В умовах воєнного стану заборонено проводити масові заходи (фестивалі, концерти тощо).

Недоступними також є туристичні точки, наближені до кордонів з білоруссю та росією.

Обмеження діють щодо відвідування деяких гірських маршрутів, водойм, лісів у різних областях.

Відпочинок на сході України, зокрема у прифронтових зонах, є небезпечним через активні бойові дії.

Загалом варто утриматись від подорожей на територіях, які були під окупацією.

Що дозволено та які обмеження діють у регіонах у період воєнного стану:

Відносно безпечними є центральні та західні регіони України. Утім, навіть на цих територіях діють певні обмеження, які можуть відрізнятися у різних областях.

У Києві та Київській області заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів.

та заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів. На Черкащині можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила ВА. Офіційно в місті Черкаси діє 5 пляжів: три комунальні й два приватні. А от відвідування лісів категорично заборонено.

можна відпочивати біля водойм, але тільки тих, які визначила ВА. Офіційно в місті Черкаси діє 5 пляжів: три комунальні й два приватні. А от відвідування лісів категорично заборонено. На Полтавщині заборонено відвідувати ліси. Дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань.

заборонено відвідувати ліси. Дозволено купатись, але без жодних плавзасобів, якщо це не відбувається в рамках спортивних змагань. На Волині повністю заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном.

повністю заборонено відвідувати ліси, оскільки область межує з білоруським кордоном. На Львівщині можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді. Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях. Що стосується водойм, то на Львівщині дозволені сплави на байдарках та катамаранах. Купатися та загорати дозволено тільки на тих пляжах, що перевірені та рекомендовані ДСНС.

можна ходити в ліс, але заборонено в’їжджати в нього на транспорті. Винятками є лише випадки, коли лісовим масивом пролягає транзитний шлях або людина їде на велосипеді. Розпалювати багаття можна тільки у відведених для цього місцях. Що стосується водойм, то на Львівщині дозволені сплави на байдарках та катамаранах. Купатися та загорати дозволено тільки на тих пляжах, що перевірені та рекомендовані ДСНС. На Закарпатті можна ходити в ліси, але деякі маршрути для відвідування закриті. Зокрема, йдеться про частину Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника, які межують з кордонами інших держав. Заборонена така туристична атракція, як польоти на одномоторних літак.

можна ходити в ліси, але деякі маршрути для відвідування закриті. Зокрема, йдеться про частину Ужанського національного парку та Карпатського біосферного заповідника, які межують з кордонами інших держав. Заборонена така туристична атракція, як польоти на одномоторних літак. В Івано-Франківській області дозволено відвідувати гори й ліси. На території курорту Буковель, заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах.

дозволено відвідувати гори й ліси. На території курорту Буковель, заборонено кататися у лісах на джипах, квадроциклах, баггі та мотоциклах. На Тернопільщині також дозволено відвідувати ліси, але заборонено розпалювати багаття. Усі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до затверджених графіків. Провадиться туристична діяльність на водоймах області, при організації масових заходів необхідне отримання дозволу обласної військової адміністрації. Заборони на відвідування лісів немає.

також дозволено відвідувати ліси, але заборонено розпалювати багаття. Усі туристичні об’єкти працюють у звичному режимі та відповідно до затверджених графіків. Провадиться туристична діяльність на водоймах області, при організації масових заходів необхідне отримання дозволу обласної військової адміністрації. Заборони на відвідування лісів немає. Усі туристичні об’єкти Вінниччини працюють у звичному режимі та відповідно до своїх графіків. Дозволена туристична діяльності на водоймах окрім місць, де є об’єкти критичної інфраструктури, а також у прикордонній зоні. Відвідування лісів заборонено.

працюють у звичному режимі та відповідно до своїх графіків. Дозволена туристична діяльності на водоймах окрім місць, де є об’єкти критичної інфраструктури, а також у прикордонній зоні. Відвідування лісів заборонено. У Рівненській області військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси і збирати ягоди, одна не на всій території. Заборонено відвідувати північні частини шести територіальних громад: Локницькій, Зарічненській, Висоцькій, Миляцькій, Старосільській, Березівській.

області військова адміністрація нещодавно дозволила ходити в ліси і збирати ягоди, одна не на всій території. Заборонено відвідувати північні частини шести територіальних громад: Локницькій, Зарічненській, Висоцькій, Миляцькій, Старосільській, Березівській. На території Житомирської області дозволено збір ягід, грибів та лікарських рослин у лісах окрім територій, які знаходяться в 20-ти кілометрах від лінії державного кордону України з республікою білорусь та місцевостей, що були тимчасово окуповані. Також заборонено відвідування заповідників області. Закриті водойми, що знаходяться поруч об’єктів критичної інфраструктури, решта готові приймати відпочиваючих. Серед закладів культури області працюють виключно ті, які мають облаштовані укриття. Інші організовують онлайн або виїзді заходи.

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