При цьому Швеція подовжила термін дії попередження про поїздки за межі ЄС до середини квітня.

Кордони Нової Зеландії, швидше за все, залишаться закритими більшу частину 2021 року, оскільки пандемія продовжує завдавати шкоди громадській охороні здоров'я.

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Про це заявила прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн, повідомляє The Independent.

За її словами, Нова Зеландія залишиться закритою через невизначеність навколо ситуації з вакцинацією у світі. Прем'єр впевнена, що для безпечного відновлення поїздок досить висока частка населення повинна бути вакцинована проти Covid-19, при цьому владі також потрібні гарантії того, що вакциновані люди не зможуть передати вірус.

Водночас Ардерн додала, що Нова Зеландія має намір поступово відкриватися для мандрівників з Австралії та інших тихоокеанських країн, проте решта світу на даний момент "представляє занадто великий ризик" для здоров'я громадян Нової Зеландії та економіки країни.

Варто відзначити, що ця заява прем'єр-міністра Нової Зеландії послідувала за новинами про перший в країні випадок захворювання на Covid-19 за останні два місяці. У 56-річної жінки був виявлений південноафриканський варіант коронавірусу під час карантину після повернення з Європи.

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Також не надто оптимістичні сигнали з приводу відновлення міжнародних подорожей надходять з Великобританії і Швеції. Зокрема, як повідомляє "Європейська правда", британцям радять поки не будувати плани на літню відпустку, незважаючи на старт вакцинації в країні.

"Зараз у лікарнях з Covid-19 перебувають 37 тисяч осіб. Занадто рано думати про літо", - заявив британський міністр Надім Захаві, відповідальний за вакцинацію від коронавірусу, коментуючи можливість того, чи можуть британці вже задуматися про бронювання літнього відпочинку.

Він також додав, що "у міру того, як ми вакцинуємо все більше дорослого населення, при появі нових варіантів коронавірусу нам потрібно бути дуже обережними".

У свою чергу Міністерство закордонних справ Швеції подовжило термін дії рекомендацій для своїх громадян утриматися від несуттєвих поїздок до країн за межами ЄС до 15 квітня, пише "Європейська правда".

Водночас МЗС скасувало свою пораду утриматися від несуттєвих поїздок до більшості країн ЄС або Шенгенської зони. Втім, як зазначила міністр закордонних справ Швеції Швеції Анн Лінде, це не означає, що подорожі в межах ЄС заохочуються. Вона підкреслила, що зараз подорожі загалом "жодним чином не позбавлені ризику".

Рекомендація Міністерства закордонних справ не є юридично обов'язковою забороною, але має інші наслідки. Наприклад, шведська туристична страховка може виявитися недійсною, якщо порада МЗС буде проігнорована.

Які країни відкриваються для туристів в 2021 році

15 січня в Міністерстві туризму Кіпру заявили, що країна планує відкрити свої аеропорти для відвідувачів з усіх країн з 1 березня 2021 року.

Також з 1 лютого регулярне авіасполучення має намір відновити Грузія. Втім, конкретні умови, за яких туристи зможуть потрапити в країну, поки не оголошуються.

А ось Шрі-Ланка з 21 січня вже відкрила кордони для туристів з усього світу. Правда, з певними умовами.

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Переклад: Марина Григоренко