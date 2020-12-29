В Україні оголосили штормове попередження.

Рятувальники рекомендують туристам утриматися від походів в гори через погіршення погодних умов в Україні, зокрема, і в Карпатах.

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Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.

"Увага! Шторм! Станом на 10:00, 29.12.2020 року на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 10 м), висока вологість (намерзає крига), вітер південний, 22 м/с, температура навколишнього середовища -5°С. Наполегливо рекомендуємо утриматись від виходу у високогір'я!!!", - йдеться в повідомленні.

При цьому рятувальники зауважили, що через погану видимість навіть не змогли зробити традиційне фото обсерваторії на вершині гори Піп Іван Чорногірський, якими вони зазвичай супроводжують свої повідомлення.

Прогноз погоди на 29 грудня: дані Погоди УНІАН

У вівторок, 29 грудня, практично по всій країні - мінлива хмарність. Дощі накриють західні регіони і Черкаси. Місцями - зливи. На решті території - без опадів. Температура вдень підвищиться до +10°, в Криму - до +14°.

При цьому Укргідрометцентр оголосив штормове попередження по всій країні. Зокрема, сьогодні в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с.

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Автор: Марина Григоренко