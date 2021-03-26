На даний час обмеження зберігатимуться.

Голови держав і урядів країн-членів Європейського Союзу домовились розпочати підготовку з метою пом'якшення карантинних обмежень для подорожей в межах ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві Європейської Ради.

"Епідемічна ситуація залишається серйозною, також у контексті викликів, як з'являються у зв'язку з новими штамами. Обмеження, в тому числі щодо подорожей без нагальної необхідності, на даний момент треба зберігати, з врахуванням особливої ситуації у прикордонних громадах", - зазначено у заяві.

При цьому, в Європейській Раді наголошують, що безперешкодне переміщення товарів і послуг в межах єдиного ринку має продовжуватися.

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"Однак, повинна розпочатися підготовка спільного підходу щодо поступового скасування обмежень, аби забезпечити координацію зусиль, коли епідемічна ситуація дозволить пом'якшити поточні заходи. Законодавча і технічна робота щодо взаємосумісних і недискримінаційних "цифрових сертифікатів" COVID-19, яка ґрунтуватиметься на пропозиції Єврокомісії, має впроваджуватися у терміновому порядку", - додали в Раді Європи.

Подорожі Європою під час пандемії: "зелені сертифікати"

17 березня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС створити "цифровий зелений сертифікат" єдиного зразка для сприяння безпечному вільному переміщенню в межах ЄС у період пандемії. У сертифікатах буде вказано прізвище та ім'я особи, дату народження, дату видачі, інформацію про щеплення, негативний тест або одужання після COVID-19, а також унікальний ідентифікатор документу.

Депутати Європарламенту мають намір до літа розглянути і схвалити пропозиції Європейської комісії щодо створення "цифрових зелених сертифікатів", які дозволять подорожувати в межах країн ЄС у період пандемії.

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Автор: Віталій Саєнко