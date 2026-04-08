Курортне місто на Майорці запустило туристичний маршрут для любителів селфі

Наразі на маршруті вже облаштовано чотири спеціально обладнані місця для селфі.

Будемо чесними, любителів робити селфі на кожному кроці багато хто не любить. А в деяких містах туристів, які довго займають мальовничі локації заради кращих фото себе-улюблених, навіть штрафують.

Однак курортне місто Кальвія, розташоване на мальовничому іспанському острові Майорка, вирішило не боротися зі злом, а приєднатися до нього!

Як пише Euronews Travel, це історичне місто славиться своєю класичною архітектурою, багато будівель якої датуються XVII століттям, а також зручним доступом до пляжів і гірських пейзажів.

Відео дня

У Магалуфі, одному з найбільших курортів муніципалітету, в квітні 2026 року запустили новий "селфі-маршрут" спеціально для туристів, які бажають зробити красиві фотографії.

Маршрут включає в себе стратегічно розташовані фотобудки, покликані залучити як туристів, так і місцевих жителів до створення ефектних знімків себе та міста для Instagram.

Туристам пропонують "запатентовану інтелектуальну систему вказівників, що дозволяє їм самостійно робити ідеальні фотографії та селфі", йдеться в прес-релізі міської ради Кальвії.

Наразі вже встановлено чотири спеціально обладнані місця для селфі на променаді Пасео Кальвія та біля пляжу Магалуф на набережній. Серед них – історичний маєток Кас Сабонерс, де, за рекомендацією міської ради, найкраще фотографуватися на світанку, та острів Ілья-де-Са-Поррасса.

У майбутньому планується встановити ще три таких місця в маєтку Торре-де-Торренова.

Всього за кілька кліків користувачі можуть прокласти маршрут, щоб зробити найкращі знімки. Також розроблено веб-додаток з аудіогідом кількома мовами, що дозволяє туристам детальніше дізнатися про кожну точку маршруту.

Влада Кальвії заявила, що ця ініціатива є частиною ширшої кампанії з підвищення обізнаності про сталий туризм, підкресливши, що маршрут підтримується урядом Балеарських островів і фінансується за рахунок податку на сталий туризм Майорки.

Ініціатива покликана заохочувати "відповідальну поведінку туристів і місцевих жителів, сприяючи співіснуванню та охороні навколишнього середовища", – йдеться в заяві місцевої влади.

Як зробити гарне фото на відпочинку

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше фотограф National Geographic Кілі Юян дав кілька корисних порад, як зробити вдалі фото на камеру мобільного телефону.

За його словами, насправді фотографування на телефон навіть дає туристам кілька переваг.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Telegram-каналі УНІАН.Туризм.