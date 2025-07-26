Примітно, що ніхто з мандрівників не мріє опинитися в літаку по сусідству з дитиною.

Коли справа доходить до перельоту, багато мандрівників намагаються зробити його максимально приємним для себе. Але є якийсь момент, який може перекреслити всі старання.

Досвідчена туристка на ім'я Тейлор, відома в TikTok як taytrox_travel, вважає, що під час подорожі слід дотримуватися певних правил поведінки, щоб зробити її комфортнішою для всіх інших пасажирів літака, пише Mirror.

На відео, опублікованому в інтернеті, Тейлор сказала: "Речі, які мають бути заборонені в літаках. Давайте почнемо з тих, хто голосно грає в телефон або iPad під час польоту".

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"Чому ми всі повинні страждати через те, що ви забули навушники?", - задалася питанням мандрівниця.

"Інші теж платили сотні доларів за польоти - не тільки за те, щоб слухати, як кричить iPad вашої дитини в 14-му ряду. Це ваша проблема - розбирайтеся", - категорично заявила вона.

Раніше УНІАН.Туризм писав, що стюардеса назвала найгірший напій, який подають пасажирам у літаку. Більшість авіакомпаній пропонують пасажирам великий вибір алкогольних і безалкогольних напоїв, якими вони можуть насолодитися під час рейсу. Однак одна зі стюардес розповіла, що, на її думку, є найгіршим напоєм, який можна взяти на борту літака.

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