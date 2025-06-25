Два тижні тому світ заговорив про головного індійського авіаперевізника Air India після того, як один з її літаків розбився в аеропорту міста Ахмедабад – унаслідок катастрофи загинули майже три сотні людей.
Відтоді з рейсами авіакомпанії сталося ще кілька інцидентів. Так, 23 червня 2025 року сімом людям на рейсі Air India з Лондона до Мумбаї стало зле – п'ятеро пасажирів і двоє членів екіпажу повідомили про запаморочення і нудоту на різних етапах польоту, пише The Independent.
Після приземлення Boeing 777 після дев'ятигодинного польоту двоє пасажирів і два члени екіпажу все ще продовжували почуватися погано.
"Рейс благополучно приземлився в Мумбаї, де наші медичні бригади були готові надати негайну медичну допомогу. Після приземлення двоє пасажирів і двоє членів екіпажу, які продовжували погано почуватися, були доправлені в медичний кабінет для подальшого обстеження і пізніше виписані. Ми розслідуємо інцидент і належним чином повідомили регулюючий орган", – зазначив у коментарі виданню представник Air India.
Ще один рейс Air India з Великої Британії, що прямував до Нью-Делі, був перенаправлений до Саудівської Аравії в неділю через загрозу вибуху.
Інші інциденти з літаками Air India
Як раніше повідомляв УНІАН, унаслідок аварії літака Air India в Індії 12 червня 2025 року загинули 230 пасажирів і 12 членів екіпажу, які перебували на борту. Дивом вижив тільки один пасажир – 40-річний Вішваш Кумар Рамеш, який сидів на місці 11А поруч з аварійним виходом. Ще 34 людини загинули на землі, оскільки літак звалився на гуртожиток для студентів медичного коледжу.
У наступні дні одразу кілька рейсів Air India було затримано, перенаправлено або скасовано, оскільки авіаційне відомство Індії посилило перевірки безпеки після трагедії в Ахмедабаді.
Зокрема, пілоту Air India 16 червня 2025 року, незабаром після зльоту, довелося повернутися в аеропорт Гонконгу – він послався на технічну проблему.
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