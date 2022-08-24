Ще 50 євро з людини доведеться заплатити, щоб дістатися до маяка на човні.

В Хорватія туристам запропонували переночувати на віддаленому острові з маяком Порер (Porer Lighthouse).

Про це пише видання Mirror.

Туристам пропонують розташуватися в двох номерах у вежі маяка, в кожному з яких є двоспальне ліжко, ванна кімната і повністю обладнана кухня.

Оренда всього маяка коштує близько 70 євро, розміститися тут можуть чотири людини. Таким чином, одному туристу така ночівля обійдеться приблизно в 17,5 євро.

Дістатися до маяка можна за 35 хвилин на човні приблизно за 50 євро з людини.

При цьому туристів попереджають, що на острові ніде купити їжу, тому про запаси на час перебування тут доведеться подбати самостійно заздалегідь.

Також тут немає Wi-Fi, а мобільний сигнал практично не ловить.

Течії навколо острова "дуже сильні", тому навіть досвідченим плавцям не рекомендується заходити далі 50 метрів від берега. Доглядач маяка підкаже гостям, де найкраще скупатися.

Відзначається, що маяк Порер був побудований в 1833 році на крихітній скелі, всього в декількох милях від Істрії в Хорватії посеред Адріатичного моря.

Поруч з мяком висотою 35 метрів також розташовані кілька невеликих кам'яних хатин, які замінили попередню згорілу дерев'яну конструкцію. Коли маяк виконував свої прямі функції, тут жили чотири доглядачі.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Хорватії урочисто відкрили Пелешацький міст (Pelješki most), який буде з'єднувати Дубровник і решту Хорватії, розділені територією Боснії і Герцеговини.