Також парламент пропонує передбачити у держбюджеті-2021 кошти на реконструкцію парку..

Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів і Національній академії наук України у 3-місячний строк забезпечити належну підготовку та фінансування розробки науково-проектної документації щодо номінування Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАНУ для внесення його до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову "Про Звернення Верховної Ради України до Кабінету міністрів України щодо здійснення заходів, спрямованих на включення Національного дендрологічного парку «Софіївка» Національної академії наук України до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його розвитку" проголосували 277 народних депутатів.

ВР рекомендувала уряду з метою створення сучасної туристичної інфраструктури визначити і затвердити перелік автомобільних доріг загального користування державного значення, які потребують проведення реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту.

Також пропонується передбачити при підготовці проекту закону «Про державний бюджет України на 2021 рік» та у проектах законів про держбюджет на наступні роки обсяги бюджетних коштів, необхідних для їх фінансування, а також запровадити нові залізничні маршрути, які сполучатимуть обласні центри України з містом Умань Черкаської області.

Заплановано розширити територію парку «Софіївка» коштом передачі йому в постійне користування земельної ділянки площею 5 га, яка розташована в адміністративних межах Родниківської сільської ради Уманського району Черкаської області, з метою будівництва нової вхідної зони в парк.

Постановою рекомендовано передбачити на наступні роки видатки в обсягу 30 млн грн на реконструкцію і будівництво об’єктів на території парку, а також передбачати при підготовці проекту закону «Про державний бюджет України на 2021 рік» та в проектах законів про держбюджет на наступні роки видатки на щорічне утримання території парку «Софіївка» в розмірі не менше 25 млн грн.

Крім того, пропонується здійснити заходи з популяризації та підвищення туристичної привабливості цього парку в Україні та світі.

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Автор: Надя Пришляк