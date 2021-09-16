На "Ракеті" вздовж Дніпра у тестовому режимі 16 вересня пропливли блогери та журналісти..

У четвер, 16 вересня, у столиці запускають туристичний річковий маршрут з Києва до Канева й назад.

Читайте такожТуризм у Києві: стало відомо, з яких країн найчастіше приїжджають до столиціПершими насолодитися поїздкою на річковому судні можуть тревел-блогери. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Це тестовий рейс, зазначає журналіст, тож наразі говорити про регулярні рейси зарано. Спочатку хочуть дізнатися, чи буде попит серед туристів подорожей до Канева. Також будуть досліджувати ймовірність таких мандрівок до Чорнобиля. Якщо попит буде, такі рейси запустять вже з наступного року.

Попередньо, шлях на "Ракеті" від Києва до Канева триватиме близько двох годин.

Що відомо про теплоходи "Ракета"

"Ракета" - це серія швидкісних пасажирських річкових суден на підводних крилах, які активно використовувалися в СРСР. В Україні в 1970-х ходило понад 150 "Ракет". Але після 1990-х більшість продали за кордон - частина й досі ходять у Греції, Таїланді та Канаді.

Станом на 2018 рік в Україні було лише чотири "Ракети", випущені на вітчизняних заводах. Дві з них виготовлені у 2002 році в Феодосії. Ці "Ракети" використовуються на півдні країни, зокрема в Миколаєві.

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Автор: Ольга Робейко