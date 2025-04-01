Засновник компанії Джеймс Асквіт заявив, що "ставить на кін усе".

Компанія Global Airlines, перевізник-початківець, який обіцяє зробити "революцію" в трансатлантичних перельотах, оголосила дату свого першого пасажирського рейсу. Літак Airbus A380 має вилетіти з Глазго об 11 ранку 15 травня і прибути до Нью-Йорка через сім годин.

Видання The Independent пише, що перший політ не регулярний, а разовий чартерний рейс. Після прибуття в американський аеропорт літак пробуде на землі чотири дні і повернеться до Шотландії 19 травня. Наступний рейс вирушить із Манчестера двома днями пізніше, щоб здійснити ще один чотириденний політ у Нью-Йорк. Про регулярні рейси поки не повідомляють.

Квитки на перший рейс ще не надійшли в продаж, але потенційні пасажири можуть пройти попередню реєстрацію. Вартість поки що невідома. Туристи, які зареєструються на перший рейс, будуть "запрошені на приватний попередній продаж за 24 години до того, як квитки будуть випущені для всіх". Квитки продаватимуться не безпосередньо Global Airlines, а компанією TravelOpedia Ltd.

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"Я почуваюся добре. Це був довгий шлях, щоб дістатися сюди. Це були божевільні останні дні та тижні, коли ми готувалися до запуску, і це, звичайно, було нелегко. Ми знали, що це буде дуже складно. Але ми наполягали, і ось ми тут. Я продав і ризикнув усім, щоб опинитися в тому становищі, в якому я зараз перебуваю. Я ставлю на кін усе", - заявив засновник і головний виконавчий директор Джеймс Асквіт.

Багато представників авіаційної галузі ставлять під сумнів перспективи авіакомпанії-початківця вигідно заповнити місця в найбільшому пасажирському літаку у світі, що перетинає Атлантику.

Конкуренція дуже висока. Існуючі перевізники мають сильні програми лояльності та мережі, що пропонують стикувальні рейси. Є ознаки спаду в бронюванні квитків у США у зв'язку з діями адміністрації Трампа.

Раніше УНІАН писав, що німецький авіаперевізник Lufthansa змінить категорії крісел у бізнес-класі в рамках проекту Allegris. Оновлення торкнеться далекомагістрального флоту авіакомпанії.

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