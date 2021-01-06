У пасажирів, які купили квитки на рейси за маршрутом Київ-Кейсері, є кілька варіантів подальших дій.

Український лоукостер SkyUp Airlines з 10 січня 2021 року припинить виконувати рейси з Києва в турецьке місто Кайсері (регіон Каппадокія).

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Про це повідомляє avianews.com, також зазначаючи, що напрямок вже вилучено з системи бронювання авіакомпанії.

Місто Кайсері розташоване поруч з гірськолижним курортом і пам'ятками - фортецею в скелі в Невшехірі та долиною любові, де можна здійснити екскурсію на повітряній кулі.

Однак поїздки в регіон були ускладнені через запровадження турецькою владою обов'язкових ПЛР-тестів на коронавірус для туристів, що прибувають в країну, і обмежувальних заходів на гірськолижних курортах.

У SkyUp avianews.com повідомили, що два цих фактори стали причиною скасування рейсів в Кайсері з 10 січня і до кінця польотної програми.

Зазначимо, польотну програму в центральну частину Туреччини SkyUp запустив лише 27 грудня 2020 року і планував здійснювати два рейси на тиждень за цим маршрутом.

Що робити пасажирам, які купили квитки на рейс Київ-Кейсері

Якщо ви купили квиток на скасовані авіарейси Київ-Кайсері, ви можете змінити виліт на Стамбул до 28 березня. У такому випадку крім нового квитка пасажир отримає бонус 50 доларів за бронювання в обидві сторони, розповіли avianews.com у SkyUp.

Також можна оформити повернення квитка. Авіакомпанія зарахує всю вартість на особистий баланс. Його можна використовувати без обмежень за часом для оплати нових квитків для кого завгодно.

Гроші з балансу також можна вивести на карту, з якої оплачувався квиток. Для цього необхідно написати запит в авіакомпанію.

Пасажирам, які встигли вилетіти 27 грудня 2020 року і повинні були повертатися 10 січня 2020 року скасованим рейсом, SkyUp запропонував безкоштовне переоформлення вильоту на лоу-кост Pegasus Airlines. Він доставить мандрівників з Кайсері до Києва з пересадкою в Ізмірі. Для отримання нових квитків пасажирам необхідно звернутися до SkyUp.

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Автор: Марина Григоренко