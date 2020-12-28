Правило набирає чинності з 12:00 30 грудня 2020 року за місцевим часом. Пасажирів без довідки на рейси допускати не будуть.

Влада Туреччини відклала введення надання авіапасажирами довідки про негативний тест на коронавірус з 28 на 30 грудня.

Читайте такожУ Туреччині на Новий рік діятиме чотириденний локдаунПро це повідомив національний авіаперевізник Turkish Airlines. За рішенням МОЗ Туреччини, негативний тест на COVID-19 повинні надавати всі прибуваючі в країну повітряними, наземним або морським шляхами.

"Пасажири, що летять до Туреччини або іншої країни через Туреччину, повинні пред'явити довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на коронавірус, зроблену не раніше ніж за 72 години до польоту. Правило набирає чинності з 12:00 30 грудня 2020 року за місцевим часом. Пасажирам молодше 6 років довідка не буде потрібна", - повідомляється на сайті Turkish Airlines. Пасажирів без довідки на рейси допускати не будуть, передає kommersant.

Коронавірус в Туреччині

З початку пандемії коронавірусом в Туреччині заразилися понад 2,1 млн осіб, померли понад 19,8 тис. Через зростання захворюваності в країні введено комендантську годину і заборону на всі святкові заходи на Новий рік в готелях. Туроператори вважають, що введення нових правил не призведе до масової відмови від поїздок.

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Автор: УНІАН