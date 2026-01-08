Мальовничий безлюдний острів в Ірландії шукає двох доглядачів: але є підступ

Вони будуть обслуговувати туристів на острові з квітня по жовтень – і робота буде "дуже інтенсивною".

Мальовничий безлюдний острів Грейт-Блексет (Great Blasket Island), що знаходиться недалеко від міста Дінгл на заході Ірландії, відкрив вакансії для двох тимчасових співробітників для управління місцевим кафе і гостьовими будиночками.

Що вимагають від претендентів і в чому підступ

Як пише The Mirror, доглядачі будуть відповідати за нагляд за трьома котеджами для відпочинку, їх прибирання та фарбування, зустріч і обслуговування відвідувачів, приготування чаю та кави, а також за підтримання безперебійної роботи закладів.

"Ми шукаємо працьовиту, відповідальну і заслуговуючу на довіру людину, що володіє відмінними навичками спілкування та ініціативністю. Зверніть увагу, що це не робота на час відпустки. Сезон може бути ДУЖЕ напруженим, і вам доведеться більшу частину дня проводити на ногах", – зазначають автори оголошення.

При цьому в описі вакансії підкреслюється, що на острові може бути "ДУЖЕ багатолюдно", а тому наглядачів чекає "інтенсивна" робота, яка вимагає від них розуміння того, що ресурси на Грейт-Бласкет "дуже обмежені".

Претендентам слід планувати прибуття на острів в останній тиждень березня, а сезон триватиме з 1 квітня до середини жовтня, якщо дозволить погода.

При цьому потенційних доглядачів попереджають, що їхні вихідні дні будуть визначатися погодою. Наприклад, погана погода, що триває кілька днів, може означати скасування рейсів, тоді як чотири тижні сонячної погоди можуть знову означати інтенсивний час роботи.

Однак у цієї роботи є і свої переваги: крім заробітної плати, співробітники отримують харчування і проживання, хоча зазначається, що алкоголь і туалетні приналежності не входять в щоденні покупки.

Подати заявку можна на сайті.

Чим привабливий острів Грейт-Бласкет

Острів Грейт-Бласкет є справжнім раєм для диких тварин і тих, хто прагне життя далеко від цивілізації, оскільки на ньому немає постійних мешканців.

Острів, позначений як "Особлива природоохоронна зона", простягається приблизно на 6,5 кілометрів і займає понад 445 гектарів. Порожній з 1953 року, острів Грейт-Бласкет колись був одним з найбільш ізольованих ірландськомовних регіонів.

Однією з головних визначних пам'яток острова є його дика природа – там можна побачити кілька видів дельфінів, гігантських акул, сірих тюленів і китів. Острів також може похвалитися безліччю птахів, включаючи олушів, іпаток, арктичних крячків, кайр і бакланів.

Скільки коштує проживання на острові Грейт-Бласкет

Ціни на проживання в котеджах на острові Грейт-Бласкет навесні-влітку стартують від 264 євро за ніч, а до осені опускаються до 220 євро за ніч. Однак, судячи з інформації на популярних сайтах з оренди житла для туристів, бронювати можна мінімум на дві ночі.

У цю суму входить оренда котеджного будиночка повністю, з максимальним розміщенням двох осіб. Всередині є житлова кімната на 17 квадратних метрів, ванна кімната, кухня з усім необхідним, вітальня і камін. З вікон будиночка обіцяють неймовірні пейзажі на гори і море.

На даний момент в наявності є вільні будиночки практично на всі дні роботи котеджного містечка, крім червня і окремих дат в кожному іншому місяці.

Відпочинок в Ірландії – корисні поради туристам

Раніше УНІАН.Туризм писав, що українцям варто врахувати перед поїздкою до Ірландії – від правил в'їзду до необхідного гардеробу і цін.

Своєю чергою, житель Ірландії Вік О'Салліван назвав найкращий час для відвідування смарагдового острова – він запевняє, що там можна чудово провести час навіть холодною і дощовою зимою.

