Експерти назвали міста, які найкраще відвідати у 2026 році

Експерти з туризму порадили п'ять цікавих міст, які здатні здивувати своєю історією, архітектурою, природними красотами та кухнею.

Оскільки все більше туристів шукають спокійні та дешеві альтернативи галасливим курортним місцям, експерти назвали 5 відомих європейських напрямків для відвідування в 2026 році.

Експерти з подорожей з Iglu Cruise склали список "прихованих перлин", які мандрівникам варто розглянути для найближчої відпустки, пише Daily Mail.

Тренчин, Словаччина

Місто було обрано однією з двох європейських культурних столиць 2026 року. У зв'язку з цим у Тренчині пройдуть музичні фестивалі, художні інсталяції та оновлення громадського простору.

Серед обов'язкових місць для відвідування - місцевий замок, сходження на міську вежу і кава на площі Мірове.

Ідеальний час для відвідування цього словацького міста - з травня по вересень.

Щороку на початку липня в місті проходить найбільший в Словаччині музичний фестиваль Pohoda.

Гент, Бельгія

Це портове місто, відоме як "найкращий секрет Бельгії" завдяки казковим каналам і середньовічному шарму, але з більшою автентичністю і значно меншою кількістю туристів.

Поряд з готичною архітектурою, історичною гаванню Граслей і середньовічними замками з ровами, такими як Гравенштейн, місто також сповнене енергії.

До головних визначних пам'яток відносяться собор Святого Бавона, де відвідувачі можуть помилуватися Гентським вівтарем, а також набережні Граслей і Коренлей, які ідеально підходять для спостереження за заходом сонця.

Відвідувачам рекомендується приїжджати в Гент у міжсезоння, з квітня по червень і з вересня по жовтень, коли погода м'яка, а міські парки розквітають яскравими фарбами.

Як альтернатива, бажаючі відпочити взимку можуть відвідати місто в грудні, коли різдвяний ярмарок Гента перетворює місто в чарівну зимову казку з вогнями, ковзанкою і кіосками.

Кемпер, Франція

Кемпер був удостоєний звання "Місто мистецтва та історії" завдяки образотворчому мистецтву світового класу та якості архітектурної спадщини. Уздовж річки Одет туристи зможуть побачити ряди похилих фахверкових будинків, що демонструють традиційну бретонську архітектуру з дерев'яними каркасами та різноманітною забудовою.

Залишки середньовічних стін Кемпера, побудованих у XIII столітті для захисту міста в місці злиття річок Одет, Фрут і Стейр, досі можна побачити в окрузі Круа.

Туристи можуть скуштувати місцевий сидр і традиційні млинці.

Серед визначних пам'яток – собор Святого Корентіна, гончарні майстерні Локмарії і мальовничі прогулянки на човнах по річці Одет.

Кемпер також є кулінарним центром, де знаходиться ресторан Allium, відзначений зіркою Мішлен, відомий елегантною відкритою кухнею і креативними стравами.

Ресторан Sao відзначений в гіді Мішлен за вишукану кухню і новаторський стиль, а ресторан Ti-Coz пропонує затишну обстановку з автентичними регіональними смаками.

Ідеальний час для відвідування Кемпера - з кінця червня до початку вересня, а кінець липня особливо приємний завдяки Фестивалю Корнуайе - святу бретонської музики, танців і традиційних костюмів, яке наповнює історичний центр міста.

Турин, Італія

Часто званий прихованою перлиною Італії, місто поєднує в собі паризьку пишність, яку можна побачити в його бульварах у стилі бароко і королівських палацах.

Серед головних визначних пам'яток – поїздка на скляному ліфті на вершину Моле Антонелліана, де розташований Національний музей кіно, звідки відкриваються захоплюючі види на Альпи. Туристи також можуть насолодитися класичною кавою "Бічерін" в історичному кафе або здійснити екскурсію по розкішному Королівському палацу.

Травень, червень і вересень – ідеальні умови для огляду визначних пам'яток, причому вересень також знаменує початок сезону трюфелів. У грудні місто перетворюється на галерею під відкритим небом під час Luci d'Artista, відомого фестивалю світлових інсталяцій.

Познань, Польща

Познань найбільш відома своїми різнокольоровими таунхаусами на Старій ринковій площі.

Серед головних визначних пам'яток - парк Цитадель, розташований на території колишньої фортеці, і озеро Мальта - штучне озеро, оточене лісом, з цілорічним гірськолижним схилом і мініатюрною залізницею.

У місті також знаходиться Вартострада - набережна вздовж річки Варта, нещодавно реконструйована, в результаті чого бетонні насипи були замінені природним парком.

Найкращий час для відвідування - з травня по вересень. Для отримання незабутніх культурних вражень 11 листопада надається можливість приєднатися до параду і вуличних святкувань на честь Дня Святого Мартіна.

