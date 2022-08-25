Після 24 лютого на територію ЄС легально в’їхали майже 1 мільйон росіян.

З початку повномасштабної війни в Україні понад 60% росіян в'їхали до ЄС через кордон Естонії або Фінляндії.

Про це повідомляє ERR.

Загалом після 24 лютого на територію Євросоюзу легально в’їхали майже 1 мільйон росіян (998 тисяч), з яких 329 тисяч - через Фінляндію та 282 тисячі - Естонію. Більшість цих людей потім повернулися.

Водночас через Литву, яка межує з Калінінградською областю, в’їхали до ЄС понад 132 тисячі громадян Росії, а через Польщу - 26,5 тисяч.

Через Норвегію на території Євросоюзу за пів року в’їхали трохи більше 8 тисяч росіян, однак повернулися тим самим маршрутом близько 6 тисяч.

Прем’єр Естонії Кая Каллас зазначила, що ці цифри дуже добре ілюструють навантаження, яке випадає на безпосередніх сусідів Росії.

"Потрібно, щоб російські туристи не їздили до ЄС, доки агресія РФ проти України не припиниться. Це про захист нацбезпеки та щирість санкцій ЄС. І це питання моральної визначеності ЄС у той час, як Росія веде у Європі геноцидальну війну. Ми не просуваємо тотальну заборону, мають бути гуманітарні винятки - для поїздок до членів родини, близьких родичів. Кордон також має бути відкритий для дисидентів та шукачів притулку", - додала Каллас.

Як раніше повідомляв УНІАН, п'ять країн ЄС, що межують з Росією (Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія), можуть заборонити російським туристам в'їзд у свої країни, навіть якщо Євросоюз не введе загальносоюзну заборону.

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