Міністри закордонних справ ЄС мають обговорити загальноєвропейську заборону на видачу віз громадянам Росії наступного тижня.

П'ять країн ЄС, що межують з Росією (Естонія, Латвія, Литва, Польща і Фінляндія), можуть заборонити російським туристам в'їзд у свої країни, навіть якщо Євросоюз не введе загальносоюзну заборону.

Про це повідомляє Reuters.

"Я розмовляв з міністрами всіх цих країн... Політично я не бачу великих відмінностей", — сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс журналістам у Вільнюсі.

Міністри закордонних справ ЄС повинні обговорити загальноєвропейську заборону на видачу віз громадянам Росії в понеділок.

Окремо міністри п'яти країн, що межують з Росією, планують обговорити введення регіональних обмежень з єдиними правилами, спрямованими на те, щоб в'їзд був можливий для дисидентів, але не для туристів.

"Російські туристи не повинні бути в Європейському Союзі... Їхня країна здійснює геноцид (в Україні)", - сказав Ландсбергіс.

Заборона віз для громадян Росії: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, за заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувала обмеження на в'їзд.

У Росії на тлі подібних заяв за останні два тижні кількість заявок на шенгенську візу зросла на 40%, а чиновники з РФ пригрозили відповіддю на заборону.

Чехія, яка головує в Раді Європейського Союзу, має намір запропонувати країнам ЄС розглянути припинення видачі шенгенських віз для росіян на засіданні в кінці серпня. На думку представників держави, це може бути дуже ефективна санкція.

При цьому у Латвії розглядають можливість анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України.

14 серпня дипломати Польщі заявили про те, що працюють над забороною видачі віз громадянам Російської Федерації. Рішення з цього питання може бути вже в найближчі тижні.

18 серпня Данія заявила про те, що обмежить видачу віз росіянам незалежно від рішення ЄС. 18 серпня стало відомо про те, що росіянам доведеться чекати на фінські візи 5 місяців.

19 серпня 2022 року Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Євросоюзу анулювати видані росіянам туристичні багаторазові шенгенські візи.

Проте проти візових санкцій виступає канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, не можна закривати кордони, адже є російські громадяни, які не підтримують війну і тікають від режиму Путіна. Однак високопоставлений німецький дипломат в розмові з CNN розповів про іншу причину, чому Шольц противиться забороні на шенгенські візи. За його словами, канцлер прагне "збалансувати свою власну партію, яка розколота між тими, хто хоче діалогу з Росією, і тими, хто хоче здаватися жорстким".

Крім німецького канцлера проти заборони на в'їзд російських туристів до Євросоюзу виступили також в Греції та на Кіпрі, в Португалії, Швеції.

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