Сьогодні увесь палацовий комплекс зберігся майже у первісному вигляді, тож туристи можуть насолодитись його надзвичайною архітектурою.

Автори циклу "Українські палаци. Золота доба" продовжують знайомити глядачів 1+1 video та офіційного YouTube каналу 1+1 із величною архітектурною спадщиною України. Минулої п’ятниці у новому випуску 8-серійного документального циклу розкрили секрети маловідомого маєтку, який розташований далеко від туристичних маршрутів – у Шарівці Харківської області.

Господар палацу у Шарівці, німецький бізнесмен Леопольд Кьоніг, був цукровим магнатом. Він придбав у Харківській області володіння розміром із сучасне місто-мільйонник, і за спогадами сучасників, створив на цих землях "маленьку Німеччину". Кажуть, що Кьоніг був настільки багатим, що влітку насипав у парку гірку із цукру, щоб його діти могли кататись на санчатах.

Сьогодні увесь палацовий комплекс зберігся майже у первісному вигляді, тож туристи можуть насолодитись його надзвичайною архітектурою. Барон облаштував свій розкішний палац із розмахом – побудувавши його на основі старого палацового комплексу, він вдосконалив територію навколо, адже вважав, що усе у маєтку має бути достойним королів. Саме тому довкола палацу зводиться багаторівневий сквер з місцями для відпочинку. Дві декоративні вежі палацу отримали своє практичне застосування – вони стали водонапірними станціями, щоб дружина барона Кароліна Пампель завжди мала теплу воду у своєму будуарі.

Обідня зала у палаці була оснащена механічним ліфтом для подачі страв, а стелю розмалював один із найдорожчих німецьких художників того часу Отто Пеннер. У величезному парку розміщувався комплекс оранжерей, де навіть взимку вирощували квіти, які прикрашали інтер’єри маєтку. У спеціальних будиночках розводили фазанів для столу барона.

Після смерті Леопольда Кьоніга Шарівку успадкував його син – Леопольд молодший. Як склалася доля власника маєтку та самого розкішного палацу після приходу на Харківщину радянської влади – дивіться у повному випуску циклу "Українські палаци. Золота доба".

Нагадаємо, в документальному циклі із 8 серій продюсер історичних стрічок на 1+1 Акім Галімов разом з командою істориків, архітекторів з 3D реконструкцій та спеціалістів VFX відтворюють 8 повністю або частково зруйнованих українських палаців.

Транслюється проект на 1+1 video та офіційному YouTube каналі 1+1 щоп’ятниці о 19:00.

Проект в 2021 році став переможцем конкурсу соціально вагомого контенту PITCH UA 3, що був організований медіаконсалтинговою компанією Media Resourсes Management (MRM) за підтримки Проекту Transformation Communications Activity (TCA) та "Зміцнення Громадської Довіри" (UCBI), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та за сприяння Міністерства культури та інформаційної політики України.

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